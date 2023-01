Toomla laulu- ja tantsupeo eelproovide algusest: kogu Eesti hakkab nüüd kihama

Toomla tunnistas, et nüüd, kui peo piletimüük on käima läinud, on hinges tunne, et pidu on alguse saanud. "Me alustasime Pärt Uusbergi ja Agne Kurrikoff-Hermaniga loomingulist teekonda 2020. aastal ja me oleme siiamaani seda pidu üles ehitanud. Täna on tõesti selline tunne, et pidu on nii lähedale jõudnud," rääkis ta.

Samuti said sel nädalal hoo sisse laulu- ja tantsupeo eelproovid. Kokku toimub sel kevad-talvel 485 eelproovi. "Kogu Eesti hakkab nüüd kihama ja kõik see ettevalmistus hakkab väga hoogsalt peale," sõnas Toomla.

"Küla kuuleb"

Veljo Tormis / rahvaluule, seadnud Ülo Tedre

esitab Kuusalu keskkooli noorte segakoor, juhatab Taavi Esko

"Väike eestimaine laul"

Erkki-Sven Tüür, seade Valter Soosalu / Leelo Tungal

esitab Kuusalu keskkooli noorte segakoor, juhatab Taavi Esko