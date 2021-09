2023. aasta noorte laulu- ja tantsupidu kannab juhtmõtet "Püha on maa"

13. korda toimuva noorte laulu- ja tantsupeo visuaalse identiteedi autoriks ning ühtlasi ka peo peakunstnikuks on Mart Anderson, kelle töö osutus valituks koostöös Eesti Disainikeskusega tehtud konkursil. Lisaks Andersoni loodud originaalšriftile koosneb visuaalne identiteet veel tunnuskujunditest, taustamustrist ja värvipaletist. Täiendava pildimaterjalina leiavad kujundustes kasutust erinevate kodumaiste kunstnike graafilised teosed.

2023. aastal toimuvale noorte laulu- ja tantsupeole registreerumise esimene voor lõpeb 30. septembril. Registreerimiseks on vajalik täita avaldus laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris, kõik soovijad saavad oma kollektiivi noortepeole kirja panna ka teises registreerumisvoorus, mis toimub 3.–31. jaanuarini 2022. aastal.

Esmaspäevast algasid ka kollektiivijuhtidele juba tuttavad üle-eestilised Terepäevad, kus noortepeo tegijad ja korraldajad tutvustavad repertuaari, sõnumeid, teekonda laulu- ja tantsupeole ning aitavad vajadusel ka registreerumisega. Esimene Terepäev toimub Raplas ning tuur lõppeb 23. septembril Tallinnas. Lisaks on veel võimalik osaleda ka nn e-Terepäeval, mis toimub 24. septembril Zoomis.

Noorte laulu- ja tantsupidu "Püha on maa" toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2023 Tallinnas. XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg, tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman ning rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.