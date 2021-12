Algas 2025. aasta laulu- ja tantsupeo kunstiliste juhtide konkurss

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on tegemist kahe eraldi konkursiga. "Olgugi, et laulu- ja tantsupidu on aja jooksul tihedalt kokku kasvanud ning kannavad ühtesid ja samu väärtusi, juhtmõtet ja ka kujundust, on loomingulises vaates siiski tegemist kahe iseseisva sündmusega. Otsime inimesi, kes võtaksid kunstilises mõttes vastutuse selle 150-aastase traditsiooni ees ning kes oleksid samas valmis lähiaastail olema teenäitajateks ja eestvedajateks enam kui 60 000 koori- ja orkestrimuusika ning rahvatantsuliikumises osalevale harrastajale."

XXVIII laulupeo kunstilise juhi kandidaadil palutakse esitada nägemus laulupeost, selgitada, millistest väärtustest ta tulevase laulupeo loomisel lähtub ning samuti kirjeldada kava seost laulupidude ajalooga. Eraldi on palutud esile tuua a cappella muusika ning uudisloomingu osatähtsust ja mahtu kavas.

XXI tantsupeo pealavastaja kandidaadilt oodatakse üldise kunstilise nägemuse kõrval selgitusi väärtustest, millest ta tulevase tantsupeo loomisel lähtub. Samuti palutakse kandideerijatel muuhulgas kirjeldada ka repertuaarivaliku põhimõtteid, saatemuusika rolli ja teostust tantsupeo etenduses ning loomulikult tantsupeo üldist ülesehitust.

Mõlemal konkursil osalejatel palutakse kirjeldada, kuidas suurpeo ettevalmistus- ja õppeprotsess toetaks nende juhtimisel laulu- ja tantsupeo liikumise üldist arengut Eestis.

Konkursitööde laekumise tähtaeg on 28. veebruar 2022. Konkursi tingimused leiab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Eesti Kooriühingu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika seltsi kodulehelt.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu toimub 3.–6. juulil 2025. aastal Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.