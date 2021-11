Laulu- ja tantsupeo omaloomingu korjetalgute paladest avaldati kogumik

Sooloartisti ja laulukirjutaja Maarja Aarma laul "Koos" on üks kuueteistkümnest laulu- ja tantsupeo uudisloomingu korjetalgutel tunnustatud lugudest. Värskest noodikogumikust võib iga segakoor selle loo oma repertuaari võtta.

Tegu on Aarma esimese looga koorile. "Algselt oli see soololugu, kuna ma kirjutasin endale. Siis hakkasid temaatika ja sõnad täpsustuma sellega, mida nad ootasid ja mis see laulupeo idee on," rääkis naine.

Laulpeo omaloomingu korjetalgud kuulutati välja 2020. aasta aprillis, kesk koroonapandeemia esimest laineharja ja eriolukorda.

"Võibolla see sütitas mu seesmist loojat, et kui maailmas on kaos, siis midagi endast luues toob see selgust," ütles muusik. Aarma, kes ise rohkem rütmimuusika žanris sees, tundis tiivustust ka sellest, et mingitesse raamidesse loomingut suruma ei pidanud.

XIII noorte laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg sõnas, et alguses polnud kindelgi, kas seekordsed omaloomingu korjetalgud üldse toimuvad. "Soovisin kunstilise juhina, et see võimalus oleks. Endalegi ootamatult jõudsime väga lühikese aja jooksul korraldada mahuka ettevõtmise," rääkis Uusberg.

Kui tavaliselt saadavad korjetalgutele loomingut pigem kutselised või professionaalsed heliloomingut õppivad õpilased - kokku 20-40 teost -, siis seekord avati võimalus kõikidele. Uusbergi sõnul laekus sel aastal umbkaudu 540 teost.

Saadetud teostest jõudis laulu- ja tantsupeo kavasse kaheksa pala. Laulupidudel on saanud tavaks, et lisarepertuaar trükitakse laulikute lõpulehekülgedele. Tänavu otsustati aga välja anda eraldiseisev uudisloomingu kogumik kuueteistkümne teosega.

Uusberg nentis, et selle eesmärk on rikastada koorimuusika maastikku. "See andis võimaluse paljudel heas mõttes tundmatutel nimedel kooriheliloojatena pildile tulla."

Pärt Uusbergi sõnul on heast uuest koorimuusikast alati puudus ning ta loodab, et kogumiku virtuaalsete kaante vahele jõudnud lood toovad värskust Eesti kooride repertuaari.