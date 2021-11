XIII noorte tantsupeo repertuaarist valmivad õppevideod

XIII noorte tantsupeo liigijuhid ja nende assistendid on tantsupeo tantsud oma rühmadele selgeks õpetanud ning hetkel käib tihe töö õppevideote salvestamisega, mis lisaks tantsukirjeldustele, -joonistele ning nootidele peagi tantsupeoks valmistujateni jõuavad.

XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Hermani sõnul salvestatakse sel aastal esmakordselt lisaks tavapärastele õppevideotele veel ka eraldi kombinatsioonid, et keerulisel ajal õpetajale peo repertuaari õppimine võimalikult lihtsaks teha.

Samal põhjusel otsustati sel korral ka kogu tantsupeo repertuaar mahutada ühte tantsukirjelduste raamatusse. "Korraga kogu peo materjali välja andmine on võrreldes viimaste pidudega erandlik. Varem on repertuaar ilmunud kahes osas, kuid sel korral otsustasime ühe trükise kasuks, et juhendajad saaksid juba enne peo hooaja algust asuda tantse õpetama. Selline lähenemine võimaldab igal juhendajal valida oma rühma jaoks sobiva rütmi tantsude omandamisel," ütles Kurrikoff-Herman.

Tantsupeo pealavastaja sõnul jõuab kogu repertuaar koos muusika- ja videosalvestuste ning tantsukirjeldustega juhendajateni tantsupeo esimesel repertuaariseminaril veebruaris. Teine seminar, kus iga rühmaliigi õpetajatele õpetatakse selgeks teine tants, toimub 2022. aasta augustis.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu "Püha on maa" toimub 2023. aastal 30. juunist 2. juulini Tallinnas. Tantsupeo etendust nimega "Sillad" saab publik Kalevi keskstaadionil näha 30. juunil ja 1. juulil kokku kolmel korral.