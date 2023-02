Pärt Uusberg: noorte laulupidu võib väljendada ka noorte ja laste haldjalikku põhjamaist puhtust

Tänavu suvel toimuva noorte laulupeo peadirigent Pärt Uusberg ütles kultuurisaates "OP", et ta ei näe laulupidu otseselt eneseteostusliku kohana, pigem on see ikkagi teatepulga ülevõtmine ja siis taas kellelegi üleandmine.

Uusberg selgitas, et alates jaanuarist toimuvad iga päev kuskil Eesti saalis laulupeo proovid. "Eelproovides puutun ka ise kooridega kokku, käin seal proove tegemas nende lugudega, mida ma ise juhatan," mainis ta ja lisas, et esialgu polnud ta üldse kindel, kas ta soovibki noorte laulu- ja tantsupeo peadirigendi kohale kandideerida.

"Juubelilaulupeol olin näinud, et see laulupeo dirigendi roll on ka vaimses mõttes üsna kurnav, ma juhatasin seal oma kantaati "Igaviku tuules" ja ma olin sellest kogemusest üksjagu väsinud, kuigi see oli ka üksjagu kirgastav ja huvitav kogemus," rõhutas ta ja lisas, et tema seekordne ideekavand lähtus ideest, et noori on võimalik alati tõsiselt võtma. "Ei pea ülemäära püüdlikult olema ise noortepärane, vaid noorte laulupidu võib väljendada noorte ja laste haldjalikku põhjamaist puhtust."

Kuigi tema hinnangul on ka tänapäeval võimalik luua teoseid, mis leiavad oma koha inimeste südames, kuid pigem on küsimus, kas need ka laulupeo repertuaari ära mahuvad. "Tõsi on see, et laulupeo repertuaar on ühendkoori laulude mõttes piiritletud ja mida rohkem tekib neid laule, mida rahvas igal korral ootab, siis lihtsalt see vorm saab juba täidetud ja sinna ei mahu enam midagi."

"Ma ei näe laulupidu otseselt eneseteostusliku kohana, pigem on ta ikkagi teatepulga ülevõtmine ja siis kellelegi üleandmine," ütles Uusberg ja lisas, et juba ideekavandis rõhutas ta, et sooviks olla pigem demokraatlik juht, kuulata ära kõik arvamused ning teha seda kõik koos.

