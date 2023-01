Pärt Uusberg: "Püha on maa" muutub aina vajalikumaks maailmas, kus me elame

Pärast tavalisest pikemat pausi on sel suvel taas aeg pidada noorte laulu- ja tantsupidu. Peo peajuhid kohtusid täna Tallinna lauluväljaku klaassaalis, et rääkida suvise peo ettevalmistustest ja kuulutada pidulikult välja maakondlike eelproovide algus.

Kuigi 13. noorte laulu- ja tantsupeo planeerimine on jäänud koroonapandeemiaaega, pani tänavune kunstiline juht Pärt Uusberg oma Hando Runneli luuletusest inspireeritud ideekavandi "Püha on maa" teele loetud päevad enne esimese eriolukorra väljakuulutamist.

"Mine tea, võib-olla mingi vibratsioon oli tunnetatav juba kirjutades ... mulle tõesti tundub, et "Püha on maa" muutub aina vajalikumaks maailmas, kus me elame," rääkis Uusberg. "Tänane maailm väga vajab toalist tasakaalu, puhtust ja lootust, mida ma loodan, et tulevane noorte laulupidu pakub."

Algselt 2022. aasta suvel toimuma pidanud pidu lükkus küll aasta võrra edasi, kuid tänu sellele oli Uusbergi sõnul aega luua korraldusprotsessile lisaväärtusi. "Nagu näiteks koostöös Eesti Filharmoonia Kammerkooriga häälepartiide salvestamine laulupeo kodulehele või hiljuti olnud kõnekonkurss, kus noored üle Eesti saatsid teele oma kõned teemal "Püha on maa"," teatas Uusberg.

Lisaks lauljatele ja rahvamuusikutele harjutavad hoolega ka rahvatantsijad, et Kalevi staadionil üheskoos vägev tantsuetendus anda. Esimese klassi õpilane Nora-Lisett osaleb Tantsupeol esimest korda. "Ma tahan nii väga, et mul tuleks kõik sammud ikka õigesti ja et kõik oleksid rõõmsad," ütles ta.

13. noorte laulu- ja tantsupidu peetakse sel suvel 30. juunist kuni 2. juulini.