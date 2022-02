Noorte laulupeole registreerus 873 koori ja orkestrit, tantsupeole 793 rühma

Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul ei ole praegu tegemist veel kaugeltki mitte lõplike andmetega. "Hetkel veel kestab väliskollektiivide registreerumine, Tallinna ja Harjumaa 1.-2. klassi tantsurühmade registreerumine toimub alles septembrikuus ning kõigil kollektiividel on oma andmeid võimalik korrigeerida kuni 15. oktoobrini," loetles Toomla.

"Registreerumise esmased tulemused on samas meile väga vajalikud selleks, et edasisi tegevusi planeerida ja õppeprotsessi korralda. Oluliselt täpsema ülevaate saame aga alles 2023. aasta eelproovides, kui kunstilised meeskonnad kollektiividega kohtuma hakkavad. Nüüd on üle Eesti algamas töö repertuaariga. Juba nädala lõpus toimuvad tantsujuhtide repertuaariseminarid, sellele järgnevad esitluskontserdid ning järgmise aasta alguses läheb lahti maakondlike eelproovide maraton," selgitas ta.

Laulupeole registreerus kõige arvukamalt mudilaskoore. Hetkel on oma osalemissoovist teada andnud 310 mudilaskoori. Tantsupeol olid kõige agaramad registreerujad 3.-4. klassi segarühmad. Kokku on neid tänaseks kirjas 113. Rahvamuusikapeol on kõige arvukamalt esindatud koondorkestrid 57 registreerunud kooslusega.

Laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg tõdes, et eelmisel aastal tehtud raske otsus peo ettevalmistuste pikendamise osas tundub tänasel päeval ainuõige olevat. "Tänaseks on laulikud trükitud ja nii mõnelgi kollektiivil, nagu näiteks minu oma noortekooril Raplas, on töö juba laulude õppimisega alanud," ütles Uusberg ja avaldas lootust, et järgmisel hooajal saavad koorid ja orkestrid valmistuda laulupeoks juba tavapärases rütmis. "Ettevalmistusperioodi pikenemine on andnud ka võimaluse luua laulupeo protsessile kaasaaitavaid uusi lahendusi, nagu näiteks sisselauldud häälepartiid laulupeo kodulehel."

Rahvamuusikapeo üldjuht Juhan Uppin tundis registreerimistulemuste üle suurt rõõmu. "Paistab, et rahvamuusikapeole on leidnud tee mitmed uued kollektiivid, kes seni selles protsessis pole osalenud. Rõõmustab ka see, et paljud kollektiivid ei soovi piirduda ainult ühe kohustusliku pilliliigiga," rõhutas Uppin ja lisas, et seekord jõuab kõigi tavapäraste õppematerjalide kõrval registreerunuteni ka uudne repertuaari päritolu käsitlev raamat "Rahvamuusikapeo lood".

13. noorte laulu- ja tantsupidu "Püha on maa" toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2023 Tallinnas.