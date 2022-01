Kuni jaanuari lõpuni on võimalik registreeruda noorte laulu- ja tantsupeole

2023. aastal toimuvale noorte laulu- ja tantsupeole "Püha on maa" on võimalik registreerida kuni 31. jaanuarini, juba registreerinud kollektiivid saavad selle kuupäevani endale vajalikke materjale juurde tellida.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on 13. noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistused täies hoos. "Laulikud on valmis ning juba registreerunud kollektiividele ka kätte toimetatud. Laulud-tantsud on salvestatud ja peagi lauljatele-tantsijatele harjutamiseks nähtavad."

Ta tõi esile, et noortepeo ettevalmistusprotsessis on sel aastal oodata ka mitmeid uuendusi, mis kollektiive laulu- ja tantsupeoks valmistumisel toetavad. "Näiteks on osadel kooriliikidel võimalik tavapäraste paberlaulikute kõrval võimalik tellida ka e-laulikud ning samuti orkestrite ja rahvamuusikute partiid ilmuvad e-materjalina. Peagi leiavad koorilauljad laulupeo veebilehelt ka ühe täiesti uudse e-lahenduse repertuaari iseseisvaks õppimiseks ja harjutamiseks häälepartiide kaupa," loetleb Toomla.

Noorte laulu- ja tantsupidu "Püha on maa" toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2023 Tallinnas. 13. noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg, tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman ning rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin. Seekordse noorte laulu- ja tantsupeo visuaalse identiteedi autor on Mart Anderson.