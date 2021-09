Pärt Uusberg: Eesti luule on minu jaoks heliloojana kullavara

13. noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg, kes sai oma ideekavandit luues inspiratsiooni Hando Runneli luuletusest "Valgust!". Luuletuse avasõnadest "Püha on maa" kasvaski välja seekordse noortepeo juhtmõte.

"On olnud unistus sellisest põhjamaiselt kargest ja puhtast noorte laulupeost. Võib olla ta on mõnevõrra rohkem sissepoole ja kõlapuhtusele orienteeritud," rääkis Uusberg "Aktuaalsele kaamerale" tulevase peo kontseptsioonist. "Mulle endale on olnud oluline, et vanemate liikide astmetes kõlaks ennekõike a cappella muusika, mis lihtsalt kõlab kaare all kõige paremini."

Repertuaaris on ka uudisloomingut. Uusbergi jaoks on kunstilise juhina oluline, et peol kõlaks valgusvihus eesti luule. Ta loodab, et tummised tekstid noori laulupeolisi kõnetavad ja inspireerivad. "Mina tajun noori, et nendes on väga palju rikkumata puhtust, nad ei ole veel jõudnud muutuda küüniliseks, nendes on midagi, julgeks isegi öelda, et haldjalikku, nad on avatud ja tundikud. Ja tegelikult on täiskasvanutel suur vastutus, millise vaimse ruumi ta sellele noorele loob."

"Minu usk oli, et täiskasvanu ei pea laskuma püüdlikult noore tasandile," sõnas Uusberg. "Ta võib jääda ka ise ausaks, et mis teda inspireerib ja siis rikastada seda noort ja uskuda, et siis noor tuleb sellega kaasa."

"Eesti luule on minu jaoks heliloojana kullavara. Ma austan tohutult Eesti luulet.

Mul on hea meel, et on tulnud väga minu jaoks olulisi ja tummiseid tekste. Sellistes ilusates eesti keele kõlavärvingutes see pidu kulgeb."

Uusberg kirjutas peo ideekavandi enne, kui koroona oli Eestisse jõudnud, seega peo sisu ja olemust pandeemia mõjutanud ei ole. Küll aga on see mõjutanud protsessi, sest algselt pidi 13. noorte laulu- ja tantsupidu toimuma 2022. aasta suvel. Lisaks aasta võrra edasi lükkamisele on pikem harjutamise aeg ja tehtud veel ka teine registreerimisvoor kollektiividele järgmise aasta jaanuaris.