Pärt Uusberg: heliloojale on eesti luule üks inspireerivamaid allikaid

Helilooja Pärt Uusberg on tegus mitmel rindel. Lisaks heliloomingu kirjutamisele ja dirigeerimisele täidab Uusberg ka järgmise noorte laulupeo kunstilise juhi rolli. Mõni aeg tagasi otsustas Pärt Uusberg astuda aga dirigendina Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkestri ette.

"Orkestri dirigeerimine on mind huvitanud juba pikka aega," ütles Uusberg. Kuigi Pärt Uusbergil on juba magistrikraad nii heliloomingus kui ka kooridirigeerimises, soovib ta tulevikus õppida ka orkestri dirigeerimist.

16. detsembril tähistab Pärt Uusberg 35. sünnipäeva. Juubelit tähistab muusik kontserdiga. Ettekandele tuleb kaks aastat tagasi kirjutatud teos "Jõululugu".

"Üritasingi sinna valada just seda detsembri ja jõuluaja muinasjutulisust või maagiat," rääkis Uusberg teosest ja lisas, et heliteoses on põimitud kristliku jõululoo kontekst ning Eesti klassikaline luule. Esindatud on Marie Underi, Henrik Visnapuu ja Ernst Enno luuletused. Lisaks on Uusberg sisse toonud ka tekste piiblist.

"Minule on eesti luule üks kõige inspireerivamaid allikaid üldse heliloojana. See on minu meelest väga-väga rikas laegas, mida muudkui avastada ja avastada," lausus Uusberg ja lisas, et heliloojana annavad luuletused talle nii sisulist kui ka kõlalist elamust.

Uusberg ei piirdu ainult eesti luuletajatega, vaid vaatab ka maailmas ringi. Nii on helilooja sulest ilmunud teos "Missa Tagore", milles on kokku segunenud traditsiooniline missatekst ning India luuletaja Rabindranath Tagore luuletus "Mererannal".

Kontsertidel tuleb "Missa Tagore" ettekandele Eesti filharmoonia kammerkoori esituses. "Olen alati seda koori sügavalt imetlenud," mainis Pärt Uusberg.