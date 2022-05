Kontserdil "Muusika ja ajulained" kohtuvad muusika ja teadus

Kontserdi ajal ühendatakse teaduseksperimendi korras muusikud ja osa publikust spetsiaalse aparaadiga, et näha, mida erineva emotsionaalse laenguga muusika loomine ja vastuvõtt inimese ajus korda saadab.

"Erinevusi ja sarnasusi nähes saame öelda, milline on jagatud ja milline unikaalne muusikakogemus," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" TLÜ digitaaltehnoloogia osakonna nooremteadur Daniel Irabien Peniche.

Kontserdil kõlavad klaveri- ja vokaalteosed eesti pianisti Irina Zahharenkova ning briti lauljanna Elizabeth Sillo esituses.

"Muusika on universaalne nähtus, me kõik naudime seda ja see on inimlik. Muusika tekitab kõigil emotsioone ja me ei saa neid vältida. Ja see on hea põhjus kasutada tehnikat, et uurida, kuidas aju reageerib. Silmi sulgeda on lihtne, aga keerukam on sulgeda kõrvu," jätkas Peniche.

Eksperiment toob välja ka selle, kuidas senine kogemus mõjutab tekkivaid reaktsioone. "Muusikutel on n-ö spetsialiseerunud aju. Mida rohkem nad muusikat kuulavad ja harjutavad, seda rohkem aju kogeb ja areneb."

Kontserdid toimuvad kolmapäeval Tartus Vanemuise kontserdimajas ja neljapäeval Tallinnas Estonia kontserdisaalis