Vilen Künnapu: kaubanduskeskus on väga kaval leiutis

"Arhitektuur on inimeste elu", märkis Künnapu. "Arhitektuur on üks huvitav asjandus, mida mõjutavad inimesed oma eludega. Kui aga selle asjanduse keskel midagi liigutada, siis liigutab see omakorda inimeste elusid. Kõik käib läbi inimese".

Inimene on tema sõnul arhitektuuriga väga tihedalt seotud. "Inimene tahab rohkem masina moodi olla või usaldada tehisintellekti – sinnapoole liigutakse. Praegu minnakse päikeseloojangut vaatama nii, et keegi enam päikeseloojangut ei vaata, kõik vahivad hoopis oma telefoni," sõnas ta.

"See on ilmselt inimkonna arengus praegu üks selliseid perioode," usub Künnapu, kes iseenesest suhtub tehnilistesse arengutesse väga soojalt. Tema sõnul liigutakse ka arhitektuuris tehnilisuse suunas ja see tingib ka teatud külmuse ja tehislikkuse.

"Ega arhitektuur ei tee meie eest midagi ära, endal peab ikka kupli all kõik korras olema. Kui aga loojal geniaalsust pole, on vaid tehniline või ratsionaalne mõtlemine – siis on tulemus tõesti jahe".

Tema sõnul on paikadel kindel side kas planeedi enda või maavälise energiaga, ka inimese ja arhitekti jõud hoone valmimise ja edasise püsimise juures on väga oluline. "Inimene on ikka oluline", ütleb Künnapu. "Kõik vaimsed energiad, saladused ja kiirgused – see on ikkagi kõik inimesega seotud".

Künnapu märkis, et kirikud on väga energeetilised ja hea energiaga kohad, aga kaubanduskeskuste vastane hoiak ja isegi kohatine põlgus on tema sõnul ilmaaegne, kaubanduskeskus iseenesest on tema arvates väga kaval leiutis.

"Kaitstud keskkond – omamoodi tänavad, väljakud, kontrollitud kliima – ja sellest üüritakse mingi osa poodideks, restoranideks ja spordisaalideks välja, see on tipp-topp," leiab Künnapu ja tõi näiteks maa-alused kaubanduskeskused, mis toimivad Kanadas.

Saates rääkis Künnapu ka vaimsetest otsingutest, hingerahust ja seesmise rahu saavutamisest.

"Kui sul on Loojaga asjad korras, siis on sul eluga hästi läinud – annad ennast tema hoole alla", rääkis Künnapu. Kristluse nimel on tema arvates maailmas korda saadetud ka palju halba, kuid kristlus ei ole iseenesest selles süüdi.

"Niimoodi see inimkond siin areneb vaikselt. Mina usun, et ühel päeval enam ei ole neid asju, mida me siin iga päev näeme". Hingerahu ja leppimist enese nahal kogenud Künnapu ütles, et kõik see tuleb läbi valu.

"Läbi raskuste antakse meile teadmised. Aga kui see kõik lõpuks su jaoks avaneb, siis muutub maailm sadu kordi tugevamaks. Ma hakkasin alles siis maailmast aru saama", tunnistas ta.

Muu hulgas rääkis Künnapu sellest, mis asjaoludel tema ja Jaanus Aurelius Kangur vanglas kohtusid ja kuidas vanglat on võimalik võrrelda ühiskonna mudeliga.

"Vanglas on sarnaselt ühiskonnaga kõik olemas, aga kompaktsemalt. Samasugused kired ja ärid ja kõik muu – seal on samamoodi inimene kogu oma spektris."

Samuti rääkis ta oma šamaaniriitustel osalemisel saadud kogemustest ja šamaani öeldud tarkusesõnadest. Vaimsed praktikad arvab Künnapu olevat ohtlikud, kui nendega tegeleda uisapäisa.

"Ikka on alguses vaja õpetajat või juhendajat, et selgeks saada ABC," usub ta. "Kui vaimsele teele asutakse, siis on see ikkagi tähtis samm. Maailmas on nii palju põnevaid asju".

Künnapu sõnul oleme eestlastena sensitiivne rahvas ja kui seda sensitiivsust arendada, siis muutub inimese elu õnnelikumaks. Harmooniliselt elades on toetus inimesele olemas ka kõrgemalt poolt.

Keskkonnakuus oli Klassikaraadios saatesari "Rahu, ainult rahu". Neljaosalises saatesarjas püüdsid saate autorid läheneda inimese vaimuloomingule kui lepitajale. Saate autor ja saatejuht on religiooniantropoloog Jaanus Aurelius Kangur. Sarja toimetaja on Marge-Ly Rookäär.