Galerii: Vilen Künnapu avas Kadrioru galeriis näituse "Kohtumised jõuga"

Galerii neljal korrusel on väljas Künnapu vanemad ja uued tööd. Näitust läbivateks teemadeks on arhitektuur (Santorini, Tallinn, Viljandi ja New York), loodus, inimfiguur ja portree.

Uusim pildiline seeria sisaldab Künnapu tõlgendusi renessanssimeistrite töödele. "Mind huvitavad Giotto, Fra Angelico jt arusaamad maalikunsti olemusest. Mind paelub ka jõud, mis peitub vanade meistrite maalides," selgitas kunstnik.

"Olen teinud need ajaloolised maalid enda omaks – enda värvide ja stiiliga. Hämmastav on jälgida kuidas vanad motiivid uues interpretatsioonis ellu ärkavad. Üks maal lähtub väikesest taskuikoonist, mis on minuga 30 aastat koos rännanud. Selle maali nimi on "Jesus"," kirjeldas Künnapu.

Näitus "Kohtumised jõuga" on Kadrioru galeriis avatud 16. jaanuarini.