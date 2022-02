Vilen Künnapu: mulle on alati meeldinud natuke teatraalne vorm

Kultuurkapitali arhitektuuri valdkonna elutööpreemia pälvis Vilen Künnapu, kes on žürii sõnul julge ning isepäine arhitekt ja mõtleja ning on aastakümnete jooksul pakkunud ainest nii ajakohastele kui ka arhitektuuriajaloolistele diskussioonidele.

Künnapu ütles, et unistus arhitektiks hakata oli kunagi ka ta isal, kes oli hea käega joonistaja ja teda ennast lõpuks joonistama suunas.

"Minu õpetajaks sai Raivo Korstnik, kes oli geniaalne kunstnik ja õpetaja ning õpetas vormi – valgus, vari, kompositsioon jne. ABC asjad ja neid hästi jõuliselt," meenutas ta.

"Ma olin siis 15–16-aastane ja mu silmad avanesid, et kas elu ongi nii huvitav," lisas Künnapu ja tunnistas, et literatuurne, historitsistlik ja natuke teatraalne vorm on see, mis on talle alati meeldinud.