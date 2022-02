Solarises avatakse Naumovsi, Künnapu ja Kruusmäe ühisnäitus "Jungles"

"Sõna "Jungle" kõlal on mitmeid tähendusi erinevates keeltes ja ka sümbolina. Enamasti viitab see millegi metsiku vohamisele, täpsemalt sellele, et taimed võtavad üle mingi ala looduses," kommenteeris näituse kuraator Meelis Tammemägi, kelle sõnul vaadatakse väljapanekul džunglile erisugustest vaatenurkadest. "Võib näha, kuidas Brasiilia favelas on putkade labürint võtnud üle mäekülje või pilvelõhkujate meri kunagised New Yorki alad."

Kunstnik Aleksejs Naumovs (sündinud 1955) on omanud umbes 65 isikunäitust Lätis, Rootsis, Saksamaal, Venemaal, Leedus, Eestis, Taanis, Itaalias, USA-s jne.

Autori puhul on tegemist tänapäeval haruldaseks muutunud vabaõhumaalijaga, kes läheb suureformaadilised lõuendid kaenlas loodusesse või linnakeskkonda, suleb hetkeks silmad, tunnetab koha vaimu ja energeetikat ning kannab selle seejärel hoogsate pintslitõmmetega lõuendile. Kunstnik on innukas rännumees – nõnda sünnivad tema teosed kaunites ja kaugetes paikades üle maailma ning vahel ka väga ekstreemsetes tingimustes.

Naumovsiga ühinevad Eestis Vilen Künnapu ja Liisa Kruusmägi.

Näitus "Jungles" jääb Solarise galeriis avatuks kuni märtsi lõpuni.