Galerii. Raoul Kurvitz avas Solaris galeriis värske loominguga isiknäituse

"Ilu kui mõistet on läbi ajaloo nii üle- kui ka alahinnatud, nagu seinast seinagi on erinevad olnud ilu normid. Lõppeks on aga ilu ju alati eelkõige subjektiivselt hinnanguline: ei ole olemas universaalset ega jumalikku ilu," rääkis Kurvitz.

"Ehk ultimatiivses võtmes on vaid see, mille me ühes või teises ajahetkes või kultuuriruumis universaalsusele või jumalikkusele omistame, või siis jälle, üleüldse mitte."

Ent siiski on ilu eelkõige teatav tundmus, leiab Kurvitz.

Raoul Kurvitz, "Twenty girls with buckets in their hands". Autor/allikas: repro

"Sageli on see seotud ülevusega, teinekord kättesaamatuse või püüdmatusega, harukordsematel juhtudel ka hirmuäratavusega. Ultimatiivne ilu on seda kõike korraga, ultimatiivne ilu on samaaegselt nii ülev, kättesaamatu kui ka hirmuäratav, kohutav või suisa õudne."

Selline ilu on ilma otsa ja ääreta, usub ta. "Selline ilu ei tunne piire. Ta pole määratud ei aja ei kohaga. Ilu ei ole mitte kellegi privileeg: ilus võib olla igaüks, kui ta seda vaid tahab ning julgeb, ja samuti peaks igaüks olema võimeline ilu kui tundmust ühel või teisel viisil tundma."

Näitusega sama nime (pr. k.: "Le Jardin Sans Des Limites", ingl. k.: "The Garden of Beauty without Edge and End") kannab striptiisiklubi Montmartre'i piirkonnas Pariisis, samuti üks erootikaajakiri.

Solaris galerii asub Tallinnas aadressil Estonia puiestee 9.