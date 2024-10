Galerii: Raoul Kurvitz ja Urmas Muru avasid Noblessneris ühisnäituse

Mõlemad autorid esitlesid oma värskeid graafikaseeriaid, mille aluseks on varased joonistused. Lisaks tulid esmaesitlusele Urmas Muru värskeimal loomingul põhinevad unenäolised ja jõulised, apokalüptilisi arhitektuurseid vorme projitseerivad graafikad.

Käesoleva aasta talvel ja kevadel oli Kumus võimalik külastada mastaapset Itaalia ja Eesti autorite ühisnäitust "Nende meeltes on lõputu universum. Itaalia transavangard ja Eesti külm ekspressionism". See näitus avas Eesti kunstipublikule transavangardistliku väljendusviisi tagamaid ja pööras seeläbi ka valguse kahe Rühm T asutajaliikme, Urmas Muru ja Raoul Kurvitza varasele loomingule.

"Rääkides Kumu näitusest, siis autorite looming moodustas kogu näitusest eraldiseisva, võib öelda isegi, et monoliitse ploki, mis tõusis jäämassiivina kunstimuuseumi prožektorite valgusesse ning kõrgus maailmakuulsate Itaalia autorite kohal," kommenteerib näituse kuraator Meelis Tammemägi ja lisab: "otsustasime autoritega taaselustada väikese killu sellest võimsast näitusest – fookuses on just joonistused. Läbi selle väljapaneku soovime pöörata ka rohkem tähelepanu Rühm T perioodil loodud loomingule."

Raoul Kurvitz (s.1961) on lõpetanud 1984. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi arhitektuuri erialal. Alates 2015. aastast Tallinna Tehnikaülikooli kunstialade dotsent. Raoul Kurvitz defineerib ennast interdistsiplinaarse kunstnikuna, tegeledes ühtlasi ka muusikaga.

Urmas Muru (s. 1961) on lõpetanud 1984. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi arhitektuuri eriala. "Olen arhitekt ja kunstnik. Elan põhiliselt Tallinnas, vahel Berliinis. Kunstnikuna olen abstraktsionist ja ekspressionist. Arhitektina ratsionalist," kirjeldab ennast autor.

Rühm T-sse on kuulunud veel Lilian Mosolainen, Tiina Tammetalu, Peeter Pere, Hasso Krull, Tarvo Hanno Varres, Maria Avdjuško, Ene-Liis Semper jt.

Näituse on koostanud ja kureerinud Liina Raud ja Meelis Tammemägi.

Näitus jääb avatuks kuni 04.11.2024.