Galerii: Vaal galerii tähistab 35. sünnipäeva Rühm T kunstnike ühisnäitusega

Vaal galerii oli Eesti esimene n-ö läänelikul kommertsgalerii ideel põhinev Kunstigalerii, mis avas uhke performance'i ja T Rühma näitusega oma uksed Väike-Karja tänaval asuvates elegantsetes ruumides. Pärast nõukogude aja surutist mõjus see kui aken uuele läänelikule elule.

"Mis asi on kunstigalerii? Ta on turumajandusliku kapitalismi kõige elegantsem ja armastatum laps. Ta näeb hea välja, ta toimib hästi, see on midagi millele alati viidatakse. See tähendab, et peab olema vaba raha ja inimesi, kes on nõus seda kulutama ja vastu saama glamuursema elulaadi. Kui sa kogud kunsti, siis sa oled ju kunstimaailma osa, käid üritustel, rahvusvahelistel biennaalidel, su elu muutub nagu kunstniku elu hakkab välja nägema. Ja see müüb, seda kassid ostavad," rääkis Eha Komissarov "Aktuaalsele kaamerale".

90-ndate lõpus läksid Kesklinna krundid läksid aga hinda ja nii tuli ka Vaal galeriil korduvalt kolida.

"Tol ajal olid tekkinud juba struktuurid, kes vabastasid nõutud pinna. Ja kõige kuulsam oli maffiarühmitus Meelis Lao juhatusel. Ühel kaunil päeval ilmus Meelis Lao oma relvastatud grupiga kohale ja Vaal tõsteti välja, sõna otseses mõttes tänavale," meenutas kunstiteadlane ja kuraator Komissarov.

35. sünnipäeva tähistab Vaal Telliskivi loomelinnkus. Täna avatav näitus "Määrdunud lumi" pole retrospektiiv, sest suur osa töödest oli ammu müüdud.

"Ma leidsin neli–viis varasemat tööd, mis olid jäänud poolikuks, mida polnud näidanud, maalisin need lihtsalt üle, eile või üleeile. Omal ajal oli ka komme, et alles galeriis asusin maalima neid, ja vana malli kohaselt kütsin nad üle. Nii et siin on varasemate tööde pealkirjad ka näha, kes ostab saab 2in1," rääkis kunstnik Raoul Kurvitz.

Kui Galerii avamisel esines saksa eksperimentaalmuusikabänd Einstürtzende Neubauten, siis täna saadab sünnipäevanäituse avamist bänd Raoul Kurvitz & The Republic of Zone.

Näitus jääb avatuks 19. aprillini.