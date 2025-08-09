X!

Galerii: Anna Škodenko avas Vaal galeriis isikunäituse "Libe tee"

Anna Škodenko isikunäituse „Libe tee“ avamine Vaal galeriis
8. augustil avas Anna Škodenko Vaal galeriis isikunäituse "Libe tee". Näituse lähtekohaks on kunstniku huvi selle vastu, kuidas inimene kipub täitma mälulünki ja looma minevikust omaenda versioone.

Näitusel leiavad ühise tee fiktiivsed mälestused, perelood, geopoliitika ning diskopallid. Väljapanek käsitleb mälu usaldamatust ja selle pidevat moonutamist – viise, kuidas mälestused kohanduvad praeguse maailmavaate, väärtushinnangute ja enesekuvandiga.

Näituse lähtekohaks on kunstniku huvi selle vastu, kuidas inimene kipub täitma mälulünki ja looma minevikust omaenda versioone – ja mille keskmes on konfabulatsiooni nähtus. Mida sügavamale Škodenko oma teemasse sukeldus, seda tihedamalt põimusid sellega ruumitaju, liikumise ja kuuluvuse küsimused.

Škodenko jaoks seostub mälu fiktiivne loomus eelkõige paikadega, kuhu ta tõenäoliselt enam kunagi tagasi ei jõua. Uute teoste loomiseks kasutas ta peamiselt enda varasemaid töid ja leitud objekte, moonutades neid vastavalt näituse narratiivile. Kujundite loomine võimaldab tal rännata ajas ja ruumis ning viibida kohal ka seal, kuhu reaalsuses enam naasta ei saagi.

Anna Škodenko (s 1986) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maaliosakonna (2009), täiendanud end õpingute ajal Chelsea Kunstikolledžis (Chelsea College of Art) Ühendkuningriigis ja hiljem Moskva Kaasaegse Kunsti Instituudis (Institute of Contemporary Art in Moscow). Škodenko läbis Glasgow School of Arts'i maalieriala magistratuuri (2017).

Oma loomingus tegutseb ta poeetilise ja argise piiril, kasutades erinevaid meediume: joonistust, maali, teksti, heli ja objekte, et uurida muutuvust, mälu ning olukordi, kus harjumuspärane kaob. Teda on tunnustatud Eduard Wiiralti preemiaga (2016), Köler Prize'i grand prix'ga (2018) ja Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaga (2024). 2019. aastal viibis Škodenko WIELS kunstikeskuse residentuuris Brüsselis.

Näitus jääb avatuks 6. septembrini.

Toimetaja: Annika Remmel



