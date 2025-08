Ivo Lille fondi esimese stipendiumi pälvis klaasikunstnik Piret Ellamaa

Viinistu Kunstimuuseumi Tünnigalerii klaasskulptuuride näitusel eksponeeritakse konkursitöid, mille on välja valinud žürii paljude tugevate tööde seast. Konkursi vastu oli suur huvi ning nominentideks osutusid järgmised klaasikunstnikud: Sofi Aršas, Piret Ellamaa, Iohan Figueroa, Emma Haase, Andra Jõgis, Elle Kannike, Erki Kannus, Kati Kerstna, Eve Koha, Kairi Orgussaar, Anne-Liis Leht, Sandra Prami, Birgit Pählapuu, Kateriin Rikken, Maret Sarapu, Tiina Sarapu, Yulia Vakina, Ilo Vill ja Kai Kiudsoo-Värv.

Konkursi žürii liikmed olid: Kai Lobjakas, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi juhataja; Prof Jüri Kermik, EKA sisearhitektuuri osakonna juhataja; Tiiu Kirsipuu, skulptor; Anda Munkevica, Läti tunnustatud klaasikunstnik; Aimar Jugaste, Vaal galerii juhatuse liige; Irene Lill, fondi algataja.

Žürii otsustas, et klaasskulptuuride konkursi 2025.a. võidutöö on "Värav: Ida ja lääs". Töö autor Piret Ellamaa pälvis Ivo Lille fondi esimese stipendiumi summas 5 000 eurot.

Piret Ellamaa on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia magistriõppe klaasikunsti erialal (2009). Aastatel 2013–2019 oli ta Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna lepinguline õppejõud ja meister spetsialiseerudes klaasi sulatustehnikatele. Näitustel osaleb Piret Ellamaa alates 2007. aastast. Ta on osalenud enam kui 40. näitusel Eestis ja mujal Euroopas. Piret Ellamaa kuulub Eesti Kunstnike Liitu (aastast 2015), Eesti Klaasikunstnike Ühendusse (aastast 2009) ja on MTÜ Nõmme Klaasi- ja Keraamikastuudio juhatuse liige. Talle on omistatud Maks Roosma nimeline loominguline stipendium (2010) ja Glass Art Society 2019. aasta konverentsi näitusel Floridas tunnustus (2019).