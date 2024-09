Ivo Lille: Vabamu võiks ja saaks olla veel tugevam kompetentsikeskus

"Ma arvan, et Vabamul on suur roll olla ühiskonna tasakaalustaja ja kogukondade siduja, meie tahame teadvustada just neid küsimusi, mis on seotud tuleviku ja vabadusega, samal ajal hoides keskmes mineviku sündmusi," selgitas Ivo Lille ja lisas, et Vabamu põhiline strateegia on ka edaspidi see, et nad saaksid kõneleda ühiskonnas kaasa kõigil olulistel teemadel, valimata seejuure seisukohti. "Meie ülesanne on tuua välja kõik need olulised teemad, mis ühiskonnas pakitsevad."

Lille sõnas, et ta näeb muuseumil suurt potentsiaali. "Mulle tundub, et Vabamu võiks ja saaks olla veel tugevam kompetentsikeskus ja võib-olla viie aasta plaaniga me hakkame ka oma suurt püsiekspositsiooni ümber mõtlema ja mõtestama vastavalt uutele strateegiatale, need on esimesed ja suuremad asjad, aga praegu paneme uuesti oma strateegiat kokku ja arutame seda oma nõukogu ja tiimiga ja varsti-varsti saame nende mõtetega välja tulla," selgitas ta.

Ivo Lille on tuntud saksofonisti ja heliloojana, 2017 kuni 2021 aastani oli ta Georg Otsa nimelise muusikakooli direktor ning viimased kolm aastat kultuuriministeeriumi muusikanõunik. Muuseumivaldkonda jõudmine oli tema sõnul aga üsna sujuv. "Ka muusikavaldkond sarnaselt Vabamule suhtleb väga palju rahvusvahelise kogukonnaga ja me oleme seotud nii avaliku kui ka erasektori organisatsioonidega, samamoodi nagu kultuuriministeerium oma tööd organiseeris."

Uue ameti tõttu pole ta viimasel ajal saksofoni kätte jõudnud võtta. "Jõudumööda ma ikka muusikat kirjutan, kui nüüd küsida, kas ma pilli mängin, siis pean tunnistama, et olen natukene roostes ja hetkel oma tippvormi tänasesse päeva ajastanud pole," rõhutas ta ja lisas, et ta pole võtnud stepslit täiesti seinast välja. "Suhtlen muusikavaldkonnaga, kirjutan muusikat ja aeg-ajalt kasutan oma saksofonimänguoskusi erinevate teoste salvestamiseks."