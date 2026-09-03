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Ivo Lille: BFM-il on potentsiaal olla ka rahvusvaheline arvamusliider

Film
Foto: Siim Lõvi / ERR
Film

Sellest sügisest Balti filmi, meedia ja kunstide instituuti (BFM) juhtiv Ivo Lille rääkis "Terevisioonis", et BFM-il on potentsiaali olla oma valdkondades rahvusvaheline arvamusliider.

Varem Georg Otsa nimelist muusikakooli juhtinud (2017–2021) Lille sõnul oli koolijuhi periood tema elus enesearengu seisukohalt väga oluline ja määrav. "Vabamu muuseumit juhtides tekkis soov seda tunnet uuesti saada, minna õppekeskkonda, kooli. Kui BFM-il see konkurss avalikuks läks, siis ma mõtlesin proovida," selgitas Lille.

"BFM on kaubamärgina iseenesest väga tugev ja paljudele inimestele on see võib-olla üllatuseks, et see on endiselt Tallinna ülikooli all ja selle instituut. BFM-i alla on koondunud lisaks filmiharidusele ka kommunikatsiooni- ja meediaharidus ning kunstide- ja didaktikaharidus. Kool on hästi mitmetahuline, aga ühendab seda loovus, loovuse arendamine, lugude rääkimine, enese väljendamine ja maailma mõtestamine läbi hariduse," rääkis Lille.

Koolijuht tõdes, et ükski kool ega organisatsioon ei ole kunagi lõpuni valmis. "Küsimus, et mida tegema ja kuhu suunas liikuma, ongi diskussioonide ja aja küsimus. Maailm muutub nii kiiresti. Praegu teame, kuidas tehnoloogia võtab päris suurt rolli: kuidas meie selleks sobitume? Kas me oleme selleks valmis? Milline osa on selles kontekstis kirjutajatel ja rääkijatel? See hakkab mõjutama õppekavasid, erialasid ja muutub väga kiiresti," tõdes koolijuht.

"Üks pool on meie valmisolek seda kõike vastu võtta, kasutada ja olla isegi sammuke ees. Teine asi on eetilised küsimused, mis seal samamoodi tekivad. Olles hiljuti vestelnud ka inimestega, kes on olnud seotud Silicon Valleyga, siis tegelikult otsitakse ikkagi programmeerimise, tehnoloogia ja ärikeskkonna inimeste kõrvale inimesi, kes suudaksid mõelda loovalt. Selliseid, kes mõistaksid inimesi ja nende käitumist. See kõik on omavahelises seoses ja vajadus loovinimeste loojutustamise ning mõttemaailma järgi ei kao."

Lille sõnul on BFM-il potentsiaal olla ka rahvusvaheliselt arvamusliider valdkondades, mida õpetatakse. "Alates filmist, meediast kui ka kultuurist ja didaktikast. Selleks, et rahvusvahelisel maastikul nähtavale jõuda või mingit mõju saavutada, peame kõigepealt enda sisse vaatama. Olema Eestis oma teadmistega kompetentsikeskus ja siis juba organisatsioonina olema üks kogukond."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Juhan Kilumets

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