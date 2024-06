Eesti on järgmised kolm aastat Briti suurima nüüdismuusika festivali fookusriik

"Võib öelda, et viimaste aastate kõige olulisem koostööprojekt Eesti nüüdismuusikas on koostöö Huddersfieldi nüüdismuusika festivaliga. Täiesti unikaalne olukord – saame siduda Eesti nüüdismuusika paremiku sellesse maailma tipptegijate võrgustikku. See on kõigile suureks loominguliseks tõukeks, aga lisaks on see ka otsene investeering, mis võimendab Eesti nüüdismuusika eksporti," ütles Eesti Nüüdimuusika Keskuse juht Taavi Kerikmäe.

"Mul on hea meel, et kuulutame täna välja partnerluse Hcmf// ja Eesti Nüüdismuusika Keskuse vahel. See põnev koostöö on olnud plaanis juba mõnda aega ja toob Ühendkuningriiki rikkaliku ja mitmekülgse valiku Eesti artiste, kes töötavad kõigis uue muusika žanrides, luues samas Briti artistidele uusi võimalusi oma praktikat Eestis tutvustada," ütles Hcmf// kunstiline juht Graham McKenzie.

"Eesti nüüdismuusika on väga kõrgetasemeline ning rahvusvaheliselt hinnatud. See on avanud meile mitmeid uksi ning olnud oluline kultuuridiplomaatiline vahend. Sõlmitav koostööleping on märk pikaaegsest ja eesmärgipärasest kultuuri rahvusvahelistumise tööst, mis tihendab Eesti ja Ühendkuningriigi vahelist koostööd ja kultuurivahetust veelgi," ütles kultuuriministeeriumi muusikanõunik Ivo Lille.

Alates 2025. aastast annab see koostöö Eesti heliloojatele ja muusikutele võimaluse arendada võrgustikke, luua uusi koostöösuhteid ja lasta oma teoseid rahvusvahelisel areenil esitleda. Suurbritannia artistid saavad omakorda võimaluse esineda Eesti publikule ja teha koostööd Eesti kolleegidega.