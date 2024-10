Kultuuriministeeriumi muusikanõunikuna asub tööle Kertu Aksiim

"Muusika on eestlaste kultuuri oluline osa, mida kantakse edasi uhkusega ja hoolega. Uues ametis soovin strateegiliselt ja teadmistepõhiselt panustada muusikavaldkonna jätkusuutlikku arengusse ja õitsengusse. Minu jaoks on auasi, et muusika saaks vabalt kõlada nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil. Mind innustab soov toetada meie autoreid, interpreete, loojad ja nende ühendavaid organisatsioone, et nad saaksid luua väärtust kogu ühiskonnale," ütles Kertu Aksiim.

Aksiim on olnud tegev Eesti Kontserdi muusikaosakonnas ning täitnud Tallinn Music Weeki administratiiv- ja jätkusuutlikkuse juhi rolli. Aksiimil on magistrikraad kultuurikorralduses ja bakalaureusekraad majandusteaduses Tartu Ülikoolist, ta on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli muusikaettevõtluse erialal. Samuti on ta pikalt olnud aktiivne koorimaastikul, olles muuhulgas nimetatud aasta korraldajaks 2022 ja kuuludes praegu Euroopa kooriühingu noortekomiteesse.

Kuni tänavu suveni oli kultuuriministeeriumi muusikanõunik Ivo Lille, kes nüüd töötab Vabamu juhina.