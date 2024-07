Vabamu uueks juhiks saab Ivo Lille

1. septembrist Vabamu juhina tööd alustava Ivo Lille sõnul tuleb jätkata vabaduse kaitsmist nii Eestis kui ka välismaal.

"Näen oma missioonina Vabamus Eesti kogukonna ja laiema rahvusvahelise üldsuse sidumist, et ühiselt seista hapra vabaduse eest," sõnas Lille.

Küsimusele, mida tähendab habras vabadus, vastas Lille: "Vabamu keskne sõnum on, et mitte kunagi ei tohi korduda sündmused, mis leidsid aset 40. ja 50. aastatel, kus osa inimesi pidi Eestist lahkuma ja ei saanudki tagasi tulla. Tänapäeval, vaadates maailmas toimuvat, tajume, kui habras meie vabadus on. Noored, kes on sündinud vabas Eestis, peavad tajuma seda võimalust mitte vabana elada – see on täiesti reaalne ja seda näitab ka sõda Ukrainas. Selleks tuleb teemat selgitada ja ka laiemalt mõtestada."

Lille sõnul oli Vabamu juhi ametikoht atraktiivne, sest põhineb eraalgatusel ning töö kultuuriministeeriumis muusikanõunikuna on andnud talle vajaliku nägemuse Eesti kultuurimaastikust.

"Ma arvan, et see on jätk ministeeriumitööle, kus nägin kultuurivaldkonda laiemalt. Vabamu puhul inspireeris mind eelkõige kogukondlik enesealgatus, millest sai Eesti suurim eramuuseum. Kui muusikavaldkonnaga mingit seost otsida, siis sama moodi tekkis omal ajal Estonia teater ja esimene konservatoorium – need olid puhtalt eraalgatused," ütles Lille.

Kultuuriministeeriumis nõunikuna töötatud aja kohta ütles Lille, et seal on väike ja tubli meeskond, mis töötab väheste vahenditega väga suure valdkonna hüvanguks. "Muusikanõuniku töö võib tunduda kikilipsuga tugitoolis istumisena, kus vahepeal keegi helistab ning küsib nõu, kuid reaalsuses on muusikanõuniku töö oluliselt laiem – tuleb suhelda, korjata vajadusi, luua töörühmasid ning mõista valdkonna vajadusi, et kujundada sellealast poliitikat," selgitas Lille.

Vabamu nõukogu esinaise Sylvia Kistler Thompsoni sõnul sobib Lille muuseumit juhtima hästi.

"Meil on väga hea meel, et Ivo Lille on vastu võtnud Vabamu juhi koha, Ivo kasuks rääkis eelkõige kogemus suurte kultuuriorganisatsioonide juhina, kus ta on edukalt keskendunud missiooni elluviimisele, koostööle ja finantsnäitajate stabiilsusele. Täpselt seda unikaalset kombinatsiooni vajab Vabamu oma laienemises," ütles Thompson.

Enne kultuuriministeeriumisse tööle asumist töötas Lille Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli direktorina. Lillel on klassikalise saksofoni erialal Soome Sibeliuse Akadeemia magistrikraad ja doktorikraad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast.

Vabamu eelmine juht Karen Jagodin on juunikuust Eesti Arhitektuurimuuseumi uus juht.

Vabamu on Eesti suurim eramuuseum, mille asutas 2003. aastal eesti juurtega Olga Kistler-Ritso. Vabamu missioon on kaasata avalikkust arutlema vabaduse hapruse üle ning seisma selle kestlikkuse eest. Vabamule kuulub lisaks kahele muuseumihoonele ka noorte ühiskondlikku aktiivsust arendav haridusplatvorm ning rahvusvahelisi suhteid loov Global Conversations, mille tegevused ulatuvad Stanfordi ülikooli akadeemiliste kontaktide vahendamisest tehnoloogiakiirendi Creative Destruction Lab (CDL) Eesti suuna toetamiseni.