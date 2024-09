Galerii: Vabamus avati väljapanek Eesti kodanikuühiskonnast Vene-Ukraina sõjas

Näituse kuraator Martin Vaino ütles, et ühest küljest on see näitus mõeldud olema aplaus kõigile tublidele Eesti inimestele, kes kahe sõja-aasta jooksul on teinud Ukraina aitamiseks väga palju. "Teisalt on see muidugi ka meeldetuletus, et me ei tohi Ukraina toetamisel väsida ja et Ukraina sõdib praegu tegelikult ka meie vabaduse eest," rõhutas ta.

"Me valisime kodanikuühiskonna fookuse ega räägi nii palju Vene-Ukraina sõjast endast, vaid just Eesti kodanikuühiskonna rollist," selgitas kuraator ja lisas, et näitusel vaadatakse eri teemagruppe läbi organisatsioonide või ettevõtmiste. "Näiteks vaatame avaliku meeleavalduse teemat või protseste, teiselt poolt ka põgenike vastuvõtmist, täpsemalt seda, kuidasa kodanikuühiskond sellesse panustas."

Näituse kuraator on Martin Vaino, kujundajad Aet Ader ja Triin Vaino, graafilised disainerid Agnes Ratas ja Mikk Heinsoo.

"Vabaduse kaitsel: Eesti kodanikuühiskond Vene-Ukraina sõjas" jääb Vabamus avatuks 2025. aasta aprilli lõpuni.