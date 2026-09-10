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Eesti Tantsuagentuuri sügishooaja avab Igor Lideri uuslavastus "Kaheksa"

Teater
Igor Lideri uuslavastus
Igor Lideri uuslavastus "Kaheksa" Autor/allikas: Sofia Kriuk
Teater

19. septembril esietendub Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis koreograaf Igor Lideri uus tantsulavastus "Kaheksa", mis jõudis katkendina aprillis Jõhvi tantsufestivalil lavale.

"Kaheksa" on kaasaegse tantsu lavastus, mis ei toetu lineaarsele jutustusele, vaid tunnetele, atmosfäärile ja liikumise visuaalsele keelele. Grupp tantsijaid muudab laval pidevalt oma vormi, dünaamikat ja seisundit, sulandudes üksikutest kehadest üheks tervikuks.

Igor Lideri loomingus on heli ja liikumine lahutamatud ning olles samaaegselt nii lavastuse koreograaf kui ka helilooja, sünnivad muusika ja tants ühise orgaanilise protsessina.

Lavastuses astuvad lavale tantsijad Mariann Onkel, Marko Reitalu, Maria Uppin-Sarv, Sofia Kruusamägi, Anastasiia Lider, Edgar Budza ja Aneta Varts. Valguskunstnik on Marita Keskküla, kostüümikunstnik Viktoria Martjanova, graafiline disainer Kadi Aare ja videograaf Artur Kriuk.

Sügishooaeg toob pärast avaetendusi publiku ette programmi nii pealinnas kui ka üle Eesti. Oktoobris jõuab Tantsumenüü vahendusel tuurile Rumeenia tantsulavastus "Lift" teatritrupilt M Studio. 31. oktoobril jõuab esietenduseni ETA Kompanii uus double bill, mis toob lavale prantsuse koreograafi Noah Meteau lavastuse "Styx" ning Juulius Vaiksoo uuslavastuse "Oma elu narrid". Kultuurikeskustes üle Eesti annab etendusi ka improvisatsiooniline tantsulavastus "Hetk". 

Toimetaja: Karmen Rebane

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