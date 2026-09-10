Tehismuusikarobot Suno sai plaadifirmad enda seljataha

Sel suvel Saksamaal olulise kohtuvaidluse kaotanud Suno tuleb välja uue mudeliga "v6", mis ei kasuta muusika genereerimiseks enam ainult teiste loomingu röövimist, vaid omab nüüd ka vajalikke litsentse.

Ameerikas loodud tehisarumudel, mis on mõeldud tehismuusika tootmiseks, on mõnda aega ajanud taga vajalikke õigusi ja litsentsilepinguid, et oma ettevõtmist seadusliku(ma)ks muuta. Nüüd on neil valmimas ka uus toode, mis sellest kinnitust annab.

Tehismuusikatootja avalikustas uued mudelid, mis põhinevad litsentsidel Warner Music Groupiga (kellega käidi kohut 2025 aastal), muusikakirjastaja ja plaadifirma BMG ning Prantsusmaa digilevitaja ning artistidele tugiteenuseid pakkuva Believe'iga.

Suno sõnul on "v6" nende seni kõige võimsam mudel, mis jagab tehismuusika tootmise pealt teenitud raha ka artistide ja nende plaadifirmadega. Suno tootejuhi Jack Brody sõnul lükkab see käima "suurema muusikatööstuse", vahendab Variety.

"Eesmärk on teha kindlaks, et pikaajalisest pingutusest ei saaks tükki ainult tööstus, vaid kõik. Et see looks võimalusi juba olemasolevale muusikatööstusele, artistidele ja kõikidele muusikutele," rääkis Brody.

Tasuline Suno "v6" lubab kasutajatel sisendi põhjal genereerida lugusid erinevatest žanritest ja stiilidest. Kasutajad saavad anda ka spetsiifilisi juhiseid detailide muutmiseks ilma, et kogu laul tuleks ümber teha. "Metsikum" versioon annab suurema tasu eest võimaluse luua ambitsioonikamaid helisid, mille ette aimatavust lubatakse iga uue versiooniga vähendada.

Uus mudel on Suno suurim samm oma tegevuse legitimiseerimiseks. Nii ettevõtet kui tehismuusika tootmist laiemalt on saatnud negatiivne vastukaja artistidelt ja muusikutelt, olgugi et samal ajal sõlmitakse lepinguid plaadifirmade ja kirjastajatega.

Sel suvel mõisteti Suno Saksamaa kohtus süüdi autoriõiguste rikkumiste eest. Teiste hulgas ootavad Suno ees veel kohtuasjad Universal Musicu ja Sonyga, kes süüdistavad Suno samuti ebaseaduslikus mudelite treenimises. Universal ja Sony nõuavad 150 000 dollarit iga "salvestise" eest 560 hulgast, mis kohtule esitatud on. Kokku tahtsid plaadifirmad esitada kohtule üle 61 000 "salvestise".

Tootejuht Brody lootis, et uued mudelid peegeldavad suurt tööd ja sügavaid vestlusi selle ümber, mis kõikidele osapooltele oluline on. Ta möönis, et artistide poolehoiu võitmiseks tuleb veel tööd teha. "Peame oma tegudega tõestama, et oleme ettevõte, kes tahab loovisikuid võimestada," märkis Brody.

Samal ajal selgus kohtudokumentidest, et Suno süüdistab oma kohtuasjas Sony ja Universalit konkurentsivastases tegevuses ja ebaseaduslikus muusika monopoliseerimises.

Seal samas tunnistas Suno, et kasutas oma mudelite treenimiseks Youtube'ist ebaseaduslikult (kasutades laiendust YT-DLP) alla laetud ja autoriõigustega kaitstud muusikat.

Artistide poolehoidu on vaja Suno järgmiseks tooteks: remiksimis-tööriist, kus artistid saavad lasta fännidel oma lugusid soovi järgi muuta, st remiksida. Sarnase tehisriistaga on välja tulemas ka Spotify.