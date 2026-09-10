X!

Tehismuusikarobot Suno sai plaadifirmad enda seljataha

Muusika
Suno
Suno Autor/allikas: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy
Muusika

Sel suvel Saksamaal olulise kohtuvaidluse kaotanud Suno tuleb välja uue mudeliga "v6", mis ei kasuta muusika genereerimiseks enam ainult teiste loomingu röövimist, vaid omab nüüd ka vajalikke litsentse.

Ameerikas loodud tehisarumudel, mis on mõeldud tehismuusika tootmiseks, on mõnda aega ajanud taga vajalikke õigusi ja litsentsilepinguid, et oma ettevõtmist seadusliku(ma)ks muuta. Nüüd on neil valmimas ka uus toode, mis sellest kinnitust annab.

Tehismuusikatootja avalikustas uued mudelid, mis põhinevad litsentsidel Warner Music Groupiga (kellega käidi kohut 2025 aastal), muusikakirjastaja ja plaadifirma BMG ning Prantsusmaa digilevitaja ning artistidele tugiteenuseid pakkuva Believe'iga.

Suno sõnul on "v6" nende seni kõige võimsam mudel, mis jagab tehismuusika tootmise pealt teenitud raha ka artistide ja nende plaadifirmadega. Suno tootejuhi Jack Brody sõnul lükkab see käima "suurema muusikatööstuse", vahendab Variety.

"Eesmärk on teha kindlaks, et pikaajalisest pingutusest ei saaks tükki ainult tööstus, vaid kõik. Et see looks võimalusi juba olemasolevale muusikatööstusele, artistidele ja kõikidele muusikutele," rääkis Brody.

Tasuline Suno "v6" lubab kasutajatel sisendi põhjal genereerida lugusid erinevatest žanritest ja stiilidest. Kasutajad saavad anda ka spetsiifilisi juhiseid detailide muutmiseks ilma, et kogu laul tuleks ümber teha. "Metsikum" versioon annab suurema tasu eest võimaluse luua ambitsioonikamaid helisid, mille ette aimatavust lubatakse iga uue versiooniga vähendada.

Uus mudel on Suno suurim samm oma tegevuse legitimiseerimiseks. Nii ettevõtet kui tehismuusika tootmist laiemalt on saatnud negatiivne vastukaja artistidelt ja muusikutelt, olgugi et samal ajal sõlmitakse lepinguid plaadifirmade ja kirjastajatega.

Sel suvel mõisteti Suno Saksamaa kohtus süüdi autoriõiguste rikkumiste eest. Teiste hulgas ootavad Suno ees veel kohtuasjad Universal Musicu ja Sonyga, kes süüdistavad Suno samuti ebaseaduslikus mudelite treenimises. Universal ja Sony nõuavad 150 000 dollarit iga "salvestise" eest 560 hulgast, mis kohtule esitatud on. Kokku tahtsid plaadifirmad esitada kohtule üle 61 000 "salvestise".

Tootejuht Brody lootis, et uued mudelid peegeldavad suurt tööd ja sügavaid vestlusi selle ümber, mis kõikidele osapooltele oluline on. Ta möönis, et artistide poolehoiu võitmiseks tuleb veel tööd teha. "Peame oma tegudega tõestama, et oleme ettevõte, kes tahab loovisikuid võimestada," märkis Brody.

Samal ajal selgus kohtudokumentidest, et Suno süüdistab oma kohtuasjas Sony ja Universalit konkurentsivastases tegevuses ja ebaseaduslikus muusika monopoliseerimises.

Seal samas tunnistas Suno, et kasutas oma mudelite treenimiseks Youtube'ist ebaseaduslikult (kasutades laiendust YT-DLP) alla laetud ja autoriõigustega kaitstud muusikat.

Artistide poolehoidu on vaja Suno järgmiseks tooteks: remiksimis-tööriist, kus artistid saavad lasta fännidel oma lugusid soovi järgi muuta, st remiksida. Sarnase tehisriistaga on välja tulemas ka Spotify.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: Variety, Music Business Worlwide

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Mirtel Pohla: mõne teema mõistmiseks on vaja üle piiri minna

18:45

Elisabet Reinsalu: magus on mängida rolli, mis on sinule mõeldes kirjutatud

18:42

Galerii: loodusmuuseumis avati traditsiooniline seenenäitus

17:33

Mis Draama on!? | Renate Keerdi käekiri on juba edasijõudnutele

16:31

Annika Koppel: Arvo Kruusement oli sirge mõtlemise ja ütlemisega mees

16:31

Vambola Krigul: löökpillimängija peab oskama mängida sadu pille

16:13

Galerii: Niguliste kirikus harjutati museaalide evakueerimist

16:05

Tehismuusikarobot Suno sai plaadifirmad enda seljataha

15:55

Eesti Tantsuagentuuri sügishooaja avab Igor Lideri uuslavastus "Kaheksa"

15:48

Briti etenduskunstnikud toovad Narvas publiku ette lavastuse sõjast, droonidest ja robotitest

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11:15

Suri legendaarne filmirežissöör Arvo Kruusement

09.09

Tuleval aastal astub Alexela kontserdimajas üles näitleja John Malkovich

11:42

Fotod ja videod: meenutades Arvo Kruusementi

09.09

Linnateatris esietendub Jaan Tätte kirjutatud "Öö"

10:08

Arvustus. Armuafäär, mis kestab igavesti

16:13

Galerii: Niguliste kirikus harjutati museaalide evakueerimist

10:44

Vladislav Koržets: kui ma ei vaataks maailma humoristlikult, siis läheksin lolliks

10:18

Karin Hallas-Murula: muinsuskaitsel oleks aeg kaevikust välja tulla

10:01

Teater Nuutrum avab hooaja Jaanus Rohumaa lavastusega "Tundekasvatus"

09.09

2025. aasta teatris: vähem uuslavastusi, rohkem publikut

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo