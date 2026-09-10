Briti etenduskunstnikud toovad Narvas publiku ette lavastuse sõjast, droonidest ja robotitest

Londonist pärit kollektiiv on valinud oma lavastuse esietenduskohaks Narva, et uurida, kuidas rääkida robotitest ajal, mil droonid ja robotid ei kuulu enam teadusulmesse, vaid on saanud sõjapidamise igapäevaseks osaks.

Loo keskpunktiks on lahingurobot, mis ärkab mälestustega oma loojast, robootikust, kes oli armunud droonioperatorisse. Etendajad räägivad lugu video, heli, projektsiooni, 3D animatsiooni, kaameratöö, teksti ja nukuteatri kaudu. Lavastuse lähtekohaks oli ukraina kunstnik Anastasiia Malnieva ja kollektiivi arutelu fiktsiooni ning tegelikkuse piiridest – sellest, kuidas rääkida robotitest, droonidest ja jälgimissüsteemidest olukorras, kus need ei ole enam tulevikufantaasia, vaid tänapäevased sõjapidamise vahendid.

Narva ei ole lavastuse teekonna juhuslik alguspaik. Linnas, kus Venemaa on teisel pool jõge, omandavad küsimused sõja kujutamisest, tehnoloogiast ja reaalsuse ning fiktsiooni piirist teistsuguse kaalu. Lavastuse esietendus toimub ajal, mil sõja tehnoloogiline reaalsus ei ole enam Eesti jaoks ainult ekraanil nähtav: sõjas kasutusel olevad droonid jõuavad Venemaa agressiooni tõttu pidevalt Eesti õhuruumi.

Pärast esietendust Narvas jõuab "untitled [robot story]" 19. septembril Tartusse Genialistide Klubisse ning jätkab seejärel teekonda Suurbritannias ja mujal Euroopas.

Conscript Theatre on etenduskunstide kollektiiv, mis toob tehnoloogilise kunsti lavale, põimides selle füüsilise teatri, uue dramaturgia ja alternatiivsete dramaturgiliste vormidega.