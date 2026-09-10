Vambola Krigul: löökpillimängija peab oskama mängida sadu pille

"Mõeldes löökpillimängijale kui elukutsele, näevad inimesed meid reeglina orkestri kõige tagumises reas kõige kõrgemal riiulil nukra näoga istumas ja triangel süles oma hetke ootamas. Aga pille, mida tuleb igapäevases töös oskuslikult opereerima õppida, loetletakse ikka sadades," tutvustas ta.

Nüüdismuusikas kasutatakse palju erinevaid mängutehnikaid, mille puhul ei pruugi pillimängija vajada tavapäraseid trummipulki. "Löökpille võib mängida pulkadeta, võib mängida poognaga, võib mängida, harjaga, nuustikuga, mille iganes abil on võimalik pillist heli kätte saada."

Kriguli sõnul võib löökpillimängu pidada korraga nii lihtsaks kui ka väga keeruliseks. Lihtsus tuleneb sellest, et paljud inimesed on juba lapsepõlves kokku puutunud trianglite, tamburiinide ja trummidega. Professionaalse löökpillimängija töö muudab keerukaks aga asjaolu, et hommikule tööle minnes ei pruugi teada olla, milliseid pille ta täna kasutada tuleb.

Ühe näitena tõi Krigul loo Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga mängitud Mason Batesi teosest. Löökpillide nimistus oli seal ette nähtud metallist käristi. Kriguli sõnul ei õnnestunud sellist pilli aga kusagilt leida.

"Hakkasime entsüklopeediatest, raamatutest ja üle maailma sõprade käest küsima, aga keegi pole kuskil näinud, pole kuulnud, pole olemas. Aga dirigendid ja heliloojad on hästi optimistlikud ja ikkagi entusiastlikud, et kuidas ei ole, äkki ikka on. Minul on teinekord selline paha komme, et ma kipun ehitama ja meisterdama. Läksin oma töötuppa, et äkki seal on midagi, mis meenutab metallist käristit. Järgmiseks päevaks leidsin ühe vana freesitera, ühe suhteliselt uue pahtlilabida, panin omaloomingulise vända külge ja valmistasin metallist käristi. Instrument, mida ei ole olemas."

Valminud pilliga läks Krigul järgmisel päeval proovi. Muusik oli ta enda tehtud instrumendi üle uhke, sest oli valmis saanud pilli, mida varem ei olnud.

"Tuleb siis teoses see metallkäristi ja dirigent paneb loo kinni. Ütleb, et täiesti suurepärane, just õige saund, mida vaja on, aga ega sul suuremat ei ole. Pilli pole olemaski ja tema küsib minult suuremat! Läksin koju tagasi ja mõtlesin, et nii ma seda asja ei jäta: kui suurem, siis suurem," muigas Krigul. Uus käristi sai aga nii võimas, et seda kasutades paneb ta kaitseprillid ette.

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