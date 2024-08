Pildid: Okapi galeriis avati Leedu kineetiku isikunäitus

Neljapäeval, 22. augustil avati Tallinnas Okapi galerii Leedu kineetilise- ja eksperimentaalkunstniku Kęstutis Svirnelise isikunäitus "Sünteetiline reaalsus". Näitus avab festivali "On the Edge Fest" kolmanda hooaja, mille fookuses on tänavu Balti keti 35. aastapäev.

Kęstutis Svirnelis töötas tänavu suvel Okapi galerii residentuuripinnal Saaremaal, kus valmistas festivali temaatikaga seotud kineetilise objekti, mille loomisel kasutas lisaks oma tavapärastele tehismaterjalidele ka looduslikke leide, näiteks luige tiivaluid.

Kęstutis Svirnelis (1976) on pärit Leedust, kuid elab ja töötab Saksamaal. Pärast Vilniuse Kunstiakadeemia skulptuuriõpingute lõpetamist omandas ta magistrikraadi Stuttgarti Riiklikus Kunsti- ja Disainiakadeemias.

Luues kineetilisi ja interaktiivseid objekte ja installatsioone analüüsib ta kapitalismi ja konsumerismi, liberalismi ja demokraatiat ning inimest ja tema rolli süsteemis, suhet iseenda, riigi ja selle väärtustega. Küsimus väärtustest on isiklik ja intiimne ning autor adresseerib sellega kaasnevat ebamugavat ja mitmetähenduslikku olukorda, kutsub esile emotsioone ja aktiveerib arutelu.

Svirnelis nimetab oma teoseid peegeldusteks väites, et loob absurdset kunsti absurdsele maailmale, jättes selle siiski vabaks isiklikele tõlgendustele, lugudele ja tunnetele. Kui absurditunnetus puudub, on parem jääda oma maailma ning vaadata ja hinnata asju oma väärtushierarhia seisukohalt. Tema sõnul kujundab ühiskonna näo just väärtussüsteem, mis luuakse mitte ainult individuaalsel tasandil koduse kasvatuse teel, vaid ka kooli, keele, keskkonna ja riigi poolt tervikuna.

Oluline osa tema loomingulises protsessis on materjalil. Erinevad meediumid, sealhulgas rahatähed, vanad riided, äravoolutorud, kummikindad, ratastoolid, mannekeenid, karusnahk ja tsellofaan, on samuti omamoodi poliitiline manifest, mis on samas väga isiklik. Kasutades kineetikat ning nii taaskasutatud ja odavaid kui uusi ja kalleid materjale, loob autor ootamatuid visuaalseid ja kontseptuaalseid assotsiatsioone.

Augusti lõpus avatakse "On the Edge Festi" raames järjest veel kolm Balti keti 35. aastapäevale pühendatud väljapanekut Vabamus, Telliskivi Loomelinnaku väligaleriis ja Balti jaama Kunstitänaval.

Näitus "Sünteetiline reaalsus" jääb avatuks 15. septembrini.