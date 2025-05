Galerii: Järvakandi klaasimuuseumis avati Mare Saare näitus "Meenutused"

Klaasikunstnik Mare Saare on Järvakandi klaasimuuseumisse välja pannud tööd aastatest 1979–2025, sooviga uurida mõjutusi ja muutusi oma loometeel.

"Küllalt pikk on olnud 46 aastat klaasiga. Esimene töö on diplomitöö aastast 1979, mille juhendajaks oli meile kõigile armastatud professor Maie-Ann Raun. Kõige värskem on siin täiesti üks metsik töö nimega "Üleskirjutusi" 2025. aastast ja ma arvan, et väga paljus kujutab see tänast päeva ja seda, mida ma enda ümber kogu aeg tunnetan ja näen. Ja vahel püüan mitte näha," ütles klaasikunstnik Mare Saare.

Mare Saare on tuntud habraste lilli meenutavate värvilisest klaasist objektide, aga ka mustale klaasile graveeritud tundlike, sageli hoomamatute mustrite ja kujundite järgi. Tema kunsti iseloomustab spontaansus.

"Terve mu elu on olnud hoopis mingi muu töö, küll seotud klaasiga. Olin väga pikka aega klaasikunsti osakonna õppejõud ja juhataja ning see tähendab seda, et kui sa terve päev olid tööl, oma teiste mõtetega, siis pärast tööd, kell kaheksa või kell üheksa läksid töökotta. Ja siis oli vaja kiiresti otsustada ja kiiresti teha. Ma arvan, et see kiirustamine on ka tunnetatav siin, aga need värvid, see oli nagu maali tegemine, võtsin need värvilised klaasipurud, viskasin nad kokku, nii nagu sel hetkel tundus. Ja ma arvan, et see inimene, kes vaatab, tunneb seda vabadust," ütles Saare.

Mare Saare tahab tulevikus rohkem pühenduda klaasi graveerimisele.