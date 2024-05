Järvakandi klaasimuuseumis saab uudistada tsaariaegseid peenviinapudeleid

Pärnakas Mati Valberg on klaaspudeleid kogunud üle veerandsajandi, tema kogus on ligi 900 eset. Järvakandi klaasimuuseumis on väljas 200 Tsaari-Venemaal toodetud peenviinapudelit, ülejäänud osa tema kogust on eesti- ja tsaariaegsed õlle- ning eestiaegsed peennapsupudelid. Eriliselt huvitab teda tsaariaegsete klaasitehaste toodang.

"Kõikide pudelite kohta muidugi ei teagi kus kohas nad valmistatud on, kuna ühtegi märget ega katalooge oli tol ajal ka ilmselt vähe ja säilinud on veel vähem neid. Aga üldjuhul on need kuskil Tsaari-Venemaa tehastes valmistatud," selgitas Valberg.

Tsaari-Venemaal alustati figuursete pudelite tootmist 1860. aasta paiku, esimesed tootmisliinid osteti Prantsusmaalt. Kui algul kasutatigi välismaiseid pudelivorme, siis hiljem lisandusid Venemaale omased vormid nagu kala, karu ja balalaikamängija. Tootmine kestis 1917. aastani, mil Nõukogude võim enam ilu peale raha ei raisanud.

Peenviinapudelite näitust saab Järvakandi klaasimuuseumis vaadata järgmise aasta aprillikuuni.