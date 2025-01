Muuseumide kiirendi abil toetati tänavu 19 muuseumi arendusprojekte

Tänavu on toetuse saajate hulgas on seitse projekti, mille raames tehakse arendus- ja turundustegevusi. Järgnevad püsinäitused, mille puhul said rahastust kuus projekti. Väga paljude projektide puhul tulid esile ligipääsetavuse teemad ning palju rõhku oli pandud erinevatele digilahendustele.

"Õnnitlen kõiki 2025. aasta kiirendist toetuse saanud muuseume. Konkurents oli sel aastal väga tihe ning kahjuks peavad paljud suurepärased projektid jääma järgmist vooru ootama. Tänavu esitasid mitmed muuseumid projekte kiirendi vooru esmakordselt – tere tulemast ja ootame teid järgmisel aastal tagasi! Kõikide komisjoni liikmete nimel ütlen, et olen taotlejatele siiralt tänulik, sest projekti kirjutamine on mahukas ettevõtmine. Soovin kõigile edu ja loodan, et meie koostöö jätkub ka edaspidi," ütles Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna spetsialist Mirjam Krull.

Muuseumide kiirendi 2025. aasta taotlusvooru sai taotlusi esitada 2024. aasta 1. oktoobrist 15. novembrini. Taotlusvooru laekus 49 nõuetele vastavat taotlust kogusummas 2 364 566 eurot. Toetust sai 19 projekti ja toetuste summa oli kokku 845 024 eurot.

Toetust said projektid: