Muuseumide kiirendist jagati üle 900 000 euro jagu toetuseid

"Sarnaselt eelmise aastaga on toetuse saajate hulgas kõige rohkem püsinäituse projekte. Kui eelmisel aastal rändasid muuseumide kiirendi toetuse najal paljud muuseumid oma ruumidest välja, siis sellel aastal võetakse rohkem ette just oma praeguses asukohas. Muuseumide kiirendi taotlusvooru konkurents on jätkuvalt väga tihe ning kahjuks peavad mitmed suurepärased projektid jääma järgmist vooru ootama. 2024 on kultuuririkkuse aasta ja mul on tõeliselt hea meel näha, kui ettevõtlikud, loovad ning võimsad on Eesti muuseumitöötajad," ütles Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna spetsialist Mirjam Krull.

Muuseumide kiirenti taotlusvoorust said uute ja kaasaegsete püsinäituste loomiseks toetust nii Tallinna Kirjanduskeskuse Mati Undi Muuseum kui ka Tammsaare Muuseum Vargamäel. TYPA trüki- ja paberikunstikeskus loob toetuse toel aga veelgi rohkem võimalusi trükivalumasinate kollektsiooni eksponeerimiseks ning uuteks haridusprogrammideks. Lisaks said püsinäituste uuendamiseks või loomiseks toetust ka Eesti Loodusmuuseum, Pärnu Muuseum, Tartu Tähetorn, KGB vangikongid Tallinnas ning Eesti Maaelumuuseumid.

Toetusvoorust said toetust ka mitmed lastele ja peredele suunatud ettevõtmised: Eesti Rahva Muuseumis valmib sel suvel Kratikamber ning uuendused on ootamas ka Rakvere linnust ja Palmse mõisa. Sarnaselt Palmse mõisale planeerib ka KUMU kiirendi toetuse toel uut ja paremat külastajateekonda, Lennusadamal on käimasolevate uuenduste osana plaanis parandada ka ligipääsetavust.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum tegeleb Tartu 2024 raames Soome külalistele suunatud turundustegevustega ning Tartus hakkab külaliste tähelepanu püüdma ka Tartu Ülikooli muuseum oma uue näitusega "Nähtamatu Tartu. 800 aastat linna algusest." Eesti Tervisemuuseum soovib Lõuna-Eesti kogukonnale lähemal olla ning uurib võimalust avada Tartus terviseteemaline hariduskeskus.