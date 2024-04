ERM-i juht Saks: näitusel võiks tekkida pärandi edasiandmise lugude hetk

Eesti Rahva Muuseumi direktor Kertu Saks tutvustas "Terevisiooni" stuudios esemeid muuseumi sünnipäeva näituselt "Pirrust prožektorini" ning rääkis, et avatud hoidla näituse puhul astuvadki külastajad avatud hoidlasse, kus saab näha tuhandeid museaale. Saks kutsus näitust vaatama koos perega, et näitusel võiks tekkida pärandi edasiandmise lugude hetk.

Eesti Rahva Muuseum tähistab 14. aprillil 115. sünnipäeva uue näitusega "Pirrust prožektorini". Muuseumi direktor Kertu Saks tõi stuudiosse kaasa mõned huvitavad esemed, mida ka näitusel vaadata saab.

Teekäija karbike Eesti Rahva Muuseumi sünnipäevanäituselt "Pirrust prožektorini" Autor/allikas: ERR

Väike puust karbike oli mõeldud teekäijatele ning sinna sisse pandi küünlaid, mida sai niimoodi põlema läita, et karbikaas tehti lahti, küünal pandi sinna vahele ja kaas pandi kinni nii, et ta hoidis küünla püsti. "Niimoodi valgustasid teekäijad oma õhtuid. Ka habemeajamisriistu hoiti selles karbikeses," selgitas Saks.

Lambarasvast küünal Eesti Rahva Muuseumi sünnipäevanäituselt "Pirrust prožektorini" Autor/allikas: ERR

Küünalde valmistamine ei ole Eestis väga vana komme ja esimesed küünlad tehti lambarasvast. "Põledes nad ilmselt väga hästi ei lõhnanud ning neid kasutati pigem pidupäevadel," ütles Saks.

Raskustega küünlajalg Eesti Rahva Muuseumi sünnipäevanäituselt "Pirrust prožektorini" Autor/allikas: ERR

Väikeseid raskusega küünlajalgu oli erinevaid. "Küünlajalad tulid Eestisse üsna hilja. See käbidega küünlajalg võib olla 50–60-ndatest aastatest," lisas Saks.

"Näitusel "Pirrust prožektorini" keskendume rohkem valgusti ajaloole ja alustame tõesti nendest pirru alustest ja küünaldest ning jõuame läbi nõukogude aja välja tänapäeva."

"Kuna see on avatud hoidla näitus, mis tähendab, et inimene astub justkui avatud hoidlasse ja näeb korraga väga suurt kogu ERM-i museaale, siis see võimaldabki korraga välja panna tuhandeid museaale, ja igale museaalile ei ole juurde pandud teadusteksti ja lugu, vaid külastaja saabki visuaalselt selle arengu endale silme ette. Kindlasti leiab iga külastaja näituselt midagi tuttavat, millega ta on kuskil juba varem kohtunud," ütles Saks.

Saksa sõnul saavad kõik külastajad näitusel ise tuuri teha, mis ongi avatud hoidla näituste puhul eriti tore. "Tuled koos pere ja vanavanematega ning näitusel tekib pärandi edasiandmise lugude hetk."