ERM-i näitus tegi Tamperes publikurekordi

10. märtsil suletav näitus kogus 190 000 külastajat, mis oli rekordiks kogu keskuse lõikes ja tõi Tamperre vaatajaid ka mujalt Soomest.

ERM-i muinasjutunäitus avati Tamperes eelmise aasta aprilli lõpus. Näituse kontseptsiooni töötas välja ERM-i meeskond.

Tampere Vapriikki muuseumikeskuse tarvis tuli näitust veidi kohandada, kuna ruumi on ERM-iga võrreldes vähem. Sisuliselt palju muuta ei tulnud, kuna meie muinasjutu traditsioon on enam-vähem sama.

"Kogu maailma jututraditsioon on sama, sellel on rahvusvaheline tasand, aga igal maal on teatud muinasjututüüpidest nagu Tuhkatriinust või Aladdinist oma versioonid. Need on väga kohakesksed, selles Eesti ja Soome jututraditsioon erineb palju, kuid mõlemas riigis on samad muinasjututüübid," selgitas muuseumikeskuse Vapriikki näituste juht Maj Meriluoto.