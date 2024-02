Niguliste muuseum pakub erivajadustega inimestele uusi võimalusi

Erivajadusega inimestele mõeldud uued lahendused haakuvad hästi juba varem muuseumisse paigaldatud juhtteedega vaegnägijatele ja taktiilse majaplaaniga, mis aitavad külastajatel ruumis hõlpsamalt orienteeruda. Projekti toetas Muinsuskaitseamet muuseumide kiirendi meetmest.

"Siin on kirjeldatud erinevad teosed, mis Niguliste muuseumis on, aga lisaks sellele oleme siia loonud ka sellise liikumisjuhise, mis kirjeldab ära teekonna lähimatest ühistranspordipeatustest muuseumi sissepääsuni, kassasse ja edasi saali," ütles Jakob Rosin, OÜ Ligipääsuke ligipääsetavuse ekspert.

Kunstiteadlaste koostatud kirjeldustõlked räägivad põhjalikult Niguliste hoone arhitektuurist, Bernt Notke "Surmatantsust" ning kolmest altariretaablist.

"Need tõlked on tõesti mahukad ja pikad ning võivad kesta rohkem kui pool tundi, aga me mõtleme ka selle peale, et kuna kõiki külastajaid oodatakse muuseumidesse alati tagasi, siis see tähendab ka seda, et see ei ammendu ühe korraga ja lisaks on võimalik neid viipekeelseid tõlkeid ja kirjeldustõlkeid vaadata ning kuulata erinevatel platvormidel nagu SoundCloud ja Youtube ning nii enne kui pärast kasutada neid hariduslikel eesmärkidel," ütles kunstiajaloolane ja projektijuht Kerttu Palginõmm.

Vaegkuuljatele on koostatud 15 viipekeelset tõlget.

"Tahvli saab laenutada kassast ja minna sellega teose ette," ütles Palginõmm. "Igal tahvlil on number ja ikoon, mis juhatab tahvlil õige videoni."

Ehkki ligipääsetavusest räägitakse peamiselt puuetega inimeste kontekstis, on sellest kasu palju laiemalt.

"Tänu sellele, et me paigaldame igale poole kaldteed, saame me sinna jalgratta või lapsevankriga ligi ning kui sa ei ole kunstiajaloo taustaga, siis sa vaatad, et siin on lihtsalt ilusad pildikesed, aga tegelikult on neil kõigil oma lugu ja loogika ning kirjeldustõlge, mis on läbi mõeldud ja aitab luua kujutelma sellele, kes ei näe, aga aitab ka nägijal orienteeruda," ütles Rosin.

7. veebruaril kell 12 toimub Niguliste muuseumis kõigile erivajadusega inimestele mõeldud tasuta teabepäev, kus tutvustatakse kõiki uuendusi.