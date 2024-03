Märtsipommitamise mälestuspäeval toimub muuseumides virtuaalne ajarännak

Virtuaalne ajarännak "VR Tallinn 1939/44" algab Tallinnas, Vabaduse väljaku tunnelis asuvast infopunktist.

"Rännakud viivad meid ajas tagasi aastatesse 1939 ja 1944," ütles koostöösuhete spetsialist Kerttu Palginõmm.

Prillid peas, liigutakse koos Harju tänavale, kus kunagiste uhkete hoonete asemel haigutavad tänaseni tühimikud.

"Kui me paneme prillid pähe siis me näeme aastal 1939 vana "Kuld Lõvi" hotelli, mis oli väga luksuslik hotell, seal oli uhke restoran, šveitser seisab hotelli ees ja kui me vahetame seda vaatepunkti, siis me näeme seda hotelli pärast märtsipommmitamist, mõni päev pärast seda, aastal 1944, kui ümberringi need hooned on saanud väga suuri purustusi," ütles Palginõmm ajarännaku esimeses peatuspunktis.

Ajarännakule lisaks meenutatakse pommitamise öö õudusi ekskursioonidel Bastioni käikudes ning Niguliste muuseumis.

