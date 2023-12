Uuest aastast tõusevad Tallinna linnamuuseumide piletihinnad

"Uus aasta tuleb ka uue käibemaksumääraga, mis juba oma olemuselt hindasid muudab. Ühelt poolt rutiinne tegevus, aga teisalt vaatasime ja analüüsisime piletihindu sel aastal mõnevõrra põhjalikumalt", ütles Oja ERR-ile antud intervjuus.

Analüüsidest tuli Oja sõnul välja terve ports erinevaid põhjuseid, miks lisaks käibemaksule piletihindu veel tõsta. "Kui me räägime Tallinna linnamuuseumitest, mida on kokku umbes kümmekond, siis süsteemne piletihindade ülevaatamine jääb mitme aasta tagusesse aega. /.../ Üks põhjus on loomulikult käibemaksutõus, aga teisalt on põhjus ka selles, et kõik läheb ka muuseumite jaoks igapäevaselt kallimaks," nentis Oja.

Ühte konkreetset protsenti või määra, mille võrra piletite hinnad tõusid, Oja sõnul välja tuua ei saa küll aga taheti hoiduda külastajate ära ehmatamisest ning lähtuti printsiibist jätta muuseumid kättesaadavaks.

"Kuigi me oleme ka linna poolt toetust kasvatanud, siis muuseumide eelarve tuleb ikkagi kokku kahest kohast – oma tuludest ja avalikest toetustest. Ühel hetkel tuleb ka oma tulude rida paratamatult tõsta selleks, et hoida kvaliteeti, hoida häid töötajaid ja teha muuseumitesse investeeringuid," ütles Oja.

Näiteks maksab Kalamaja muuseumi pilet uuel aastal varasema 5 euro asemel 7 eurot (koos km). Kiek in de Köki kindlustusmuuseumisse pääsemiseks tuleb välja käia 16 eurot, õpilastel, pensionäridel ja osalise töövõimega isikutel 8 eurot. Varem olid need hinnad vastavalt 12 ja 6 eurot. Aastapilet, millega saab aasta vältelt külastada Tallinna Linnamuuseumi filiaale piiramatult, maksab ka uuel aastal 50 eurot.

Barjäärid kultuuri kättesaadavuse ja kultuurielus osalemise ees on abilinnapea sõnul tõsine mure. Viimase aja küsitlustest ja uuringutest tuleb läbivalt välja, et inimesed tahaksid rohkem käia, aga seda takistavad erinevad põhjused, sealjuures piletihinnad.

"Selle kättesaadavusega tuleb tegeleda, aga meie viimase paari aasta kogemus on selline, et see lahendus ei ole sageli euro odavam või kallim pilet. Suuresti see külastajanumbreid tervikuna ei muuda. Oluline ongi paindlikkus, erinevad formaadid ja sihtgruppidele täpsemalt sihitud võimalused," ütles Oja.

"On hindu, mis ei tõuse ja on hindu, mille juures on hinnatõus protsentides väljendades päris suur. Näiteks perepiletite puhul on need tõusud väiksemad kui üksikkülastuste puhul," ütles Oja ning tõi välja, et sama eesmärk oli ka teiste kombinatsioonipiletite puhul, millega saab külastada mitmeid muuseumeid pikema aja jooksul.

"Linnamuuseumide juures on veel selline huvitav asi, et tegelikult koroonaajal, 2020. aasta lõpus osasid piletihindu langetati. Tänased tõusud viivad meid tagasi sinna, kus piletihinnad olid 2020. aasta alguses," ütles Oja.

Osaliselt mõjutas piletihinda ka konkreetse muuseumi populaarsus, mis tegi hinna tõstmise nende asutuste puhul kergemaks. "Lisaks sellele, et me linnamuuseume omavahel võrdleme, tegime päris korraliku ülevaatuse ka teistest muuseumidest, mis on võrreldavad," ütles ta. Võrreldavate muuseumidega jäävad linnamuuseumide hinnad Oja sõnul vahemiku alumisse otsa.

Tallinna muuseumide muuseumipühapäevad jäävad sellisel kujul alles ka järgmisel aastal. Iga kuu esimesel pühapäeval on muuseumikülastused tasuta. "Seda ka kõikides populaarsetes muuseumides ja muuseumides, mis on tõsise renoveerimise läbi teinud," ütles Oja.