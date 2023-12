Uuring: Eesti tuntumad muuseumid on jätkuvalt Kumu ja ERM

Kantar Emori poolt läbi viidud uuringu tulemusel selgus, et Eesti elanike seas on tuntumad muuseumid Kumu ja ERM, hästi teatakse ka Eesti Meremuuseumit ja Eesti Loodusmuuseumit. Tuntuim elamuskeskus on teaduskeskus Ahhaa. Aktiivsemad muuseumikülastajad on kõrgharidusega naised.

Uuringufirma Kantar Emor poolt läbi viidud uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eesti muuseumide ja elamuskeskuste tuntus ja atraktiivsus. Küsitluses osalenutelt uuriti, millised muuseumid ja elamuskeskused meenuvad inimestele esmaselt, milliseid muuseume ja elamuskeskusi on külastatud viimase aasta jooksul ning millisesse plaanitakse minna lähiajal.

"Muuseumide ja elamuskeskuste külastamine on jätkuvalt üks populaarseimaid kultuuritarbimise viise Eestis ja maailmas. Eestlastele meeldib muuseumides käia ja võrreldes eelmise aastaga ei ole muuseumide tuntuses olulisi muutusi. Jätkuvalt on tuntumad muuseumid Kumu ja ERM, mida teavad pooled Eesti elanikud, järgnevad Eesti Meremuuseum ja Eesti Loodusmuuseum, mida teab veerand elanikkonnast. Elamuskeskustest on enim tuntud teaduskeskus Ahhaa ja Tallinna Teletorn," ütles Muinsuskaitseameti projektijuht Peeter Mauer.

Viimase aasta jooksul on muuseume ja elamuskeskusi külastanud 71% uuringus osalenuist, aktiivsemad külastajad on kõrgharidusega naised. Naised teavad üldjuhul muuseume ka paremini kui mehed. Erandiks on Eesti Lennundusmuuseum, mis meenub meestele oluliselt sagedamini.

"Ootuspäraselt teatakse ka oma kodukandi muuseume paremini. Nii on Tartus ja Lõuna-Eestis keskmisest tuntumad ERM, maanteemuuseum, mänguasjamuuseum ja spordi- ja olümpiamuuseum, teaduskeskus Ahhaa ning Jääaja keskus. Virumaal teatakse paremini Narva ja Rakvere linnusemuuseume, politseimuuseumi ja kaevandusmuuseumi. Läänerannikul ja saartel on tuntud Kuressaare linnus, Pärnu muuseum ning Haapsalu piiskopilinnus ja raudteemuuseum," tutvustas uuringu tulemusi Mauer.

Muude rahvuste esindajate hulgas on tuntumad lennusadam (Eesti Meremuuseum), Kadrioru Kunstimuuseum, Narva muuseum, Tallinna Teletorn, Kiek in de Kök ja Peeter I maja Kadriorus (Tallinna Linnamuuseum).

75% ehk kolmveerand küsitlusele vastanuist kavatseb ka järgneva aasta jooksul mõnda muuseumi või elamuskeskust külastada. Inimeste silmis atraktiivseimad muuseumid on Eesti Meremuuseum ja ERM (plaanib külastada 20%) ning Kumu (19%), nende järel teaduskeskus Ahhaa (18%), Fotografiska (16%) ja Eesti Vabaõhumuuseum (15%).

Valdavalt külastatakse muuseume perega (40%) ja sõpradega (18%). Teavet ja soovitusi külastusteks saadakse peamiselt tuttavatelt (26%), sotsiaalmeediast (20%) ja muuseumide kodulehtedelt (17%).

Ligi 65% inimestest on teadlikud ka võimalusest külastada rohkem kui sadat muuseumi muuseumikaardiga. 6% küsitletuist ütlesid, et on juba praegu aktiivsed muuseumikaardi kasutajad.

Küsitluses osalesid inimesed vanuses 15 kuni 84 aastat, pooled vastajatest olid naised ja pooled mehed. Hariduselt oli enamus küsitletuist kesk- või kõrgharidusega (94%), küsitletute leibkonna keskmine sissetulek jäi vahemikku 600–1500 eurot (59%).

Eestis on 170 muuseumi 227 külastuskohaga, mis kõik panustavad mälu ja kultuuri talletamisse, mõtestamisse ja aktiivsesse vahendamisse. 2022. aastal külastati Eestis muuseume ligi 2,5 miljonit korda.

Lähemalt saab uuringuga tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel.