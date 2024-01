Lastemuuseumi Miiamilla uus püsinäitus avab ukse laste maailmaruumidesse

Lastemuuseumi uus nägu ja tegu sündis linnamuuseumi, loovagentuuri Motor ja Koko arhitektide koostöös. Muusemi eelmise juhi ja uue püsinäituse kuraatori Sireli Uusmaa sõnul võeti aga igas etapis kuulda ka laste häält.

"Lastemuuseum ei ole oma olemuselt traditsiooniline muuseum ja see ei peakski olema. Sel on oma roll muuseumide maailmas mängida," märkis Uusmaa, kelle sõnul oli kõige keerulisem metoodiliste lahenduste väljamõtlemine. "Et kõik oleks intuitiivne, et sa ei vaja juhendeid, sa ei vaja sõnu selleks, et aru saada, kuidas see käib."

2009. aastal avatud muuseumi senine püsinäitus oli sõpruseteemaline. Uue näitus keskendub laste maailmaruumidele.

"Eelnevalt rääkis meie ekspositsioon sõprusest, nüüd on meie allhoovuseks empaatia. Iga eksponaat on välja töötatud nii, et see räägib tunnetest, mängust. Hästi mängukeskne, tegevuskeskne, mõttekeskne muuseum," selgitas Miiamilla juhataja Jane Meresmaa-Roos.

Miiamilla lastemuuseum on ennekõike suunatud väikelastele vanuses kolm kuni kaheksa eluaastat.

"Näituse nimi on "Laste maailmaruumid" ja tegelikult me tahtsimegi laste maailma väga erinevalt avada, vaadata nende sisemaailma, mängida tunnetega," sõnas Uusmaa. "Ja me tahtsime seda ka lastevanematele avada, see ju pole ainult lastemuuseum, siia tullakse perega."

Lisaks lastemuuseumile uuendatakse püsinäitust veel kahes linnamuuseumi filiaalis: Kiek in de Kökis ja fotomuuseumis.