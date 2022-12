Lastemuuseum Miiamilla sulgeb remondiks uksed

28.–30. detsembrini saab iga päev alates kella 15 kohtuda vanade sõprade ja armsate mänguasjadega ning mängida ja rääkida, milliseks saab muuseum aasta pärast.

Lastemuuseum Miiamilla juhataja Jane Meresmaa-Roos tõdes, et remont oli juba väga oodatud.

"2009. aastal avatud sõpruseteemaline püsinäitus oli loodud teadmisega, et seda uuendatakse iga kahe kuni viie aasta järel. Nii püsib näitus lastega perede jaoks huvipakkuv, terve ja vastupidav," rääkis ta.

"Nüüd ootab muuseumit ees põnev ja tegus aasta. Uuenduskuuri ajal on muuseum küll suletud, aga Miiamilla käib külas lasteaedades ja koolides ning teeb muuseumitunde ka teistes Tallinna Linnamuuseumi filiaalides."

Miiamilla aias saavad kõik algaval aastal edasi tegutseda. Ka muuseumiruumides tegutsev kohvik Kooker töötab edasi kogu aasta jooksul. Vaid aprillis on vaja vahepeal kasutusse võtta selleks ajaks muuseumihoovi paigutatud treiler.

Muuseumi uuendamisel on koostööpartner Motor, kes lõi tulevase näitusekujunduse koos Koko arhitektidega. Näituse valmistamine hõlmab remonti, uue mööbli loomist, interaktiivseid eksponaate, graafilist disaini, multimeedialahendusi. Motori graafiline disainer Gertu Kallas, et ette võetud töö on nagu lasteraamatu illustreerimine, kuid muuseumi vormis.

Uue ekspositsiooniga lastemuuseum on kavas avada 2024. aasta alguses. Senikaua jätkuvad muuseumitunnid lasteaedades ja teistes Tallinna Linnamuuseumi filiaalides. Samuti tehakse õuesõppetunde, lastetuure ja muuseumiväliseid üritusi.

Uuendustest saab lähemalt lugeda muuseumi kodulehelt.