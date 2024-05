Lastemuuseumisse Miiamilla pääseb nädalavahetustel vaid etteostetud piletiga

Kadrioru lastemuuseum Miiamilla on sunnitud külastajate arvu piirama ja nii pääsevad nädalavahetusel ja koolivaheaegadel muuseumi vaid need pered, kes on pileti varakult ära ostnud. Kui osa ukse taha jäänud vanemaid mõistab muuseumi otsust, siis teised elavad oma pahameelt raevukalt välja.

Sellega on Eestis kõik harjunud, et teatripilet ette ära osta, aga sama on juhtunud ka remondist tulnud lastemuuseumis Miiamilla, kuhu nädalavahetusel ilma ette ostetud piletita sisse ei saa.

Neid peresid, kes on nädalavahetusel pidanud lastemuuseumi ukselt tagasi minema, on olnud üksjagu. Mõni vanem on oma nördimust väljendanud nii valjuhäälselt ja üliemotsionaalselt, et töötajatel on tulnud pisaraid pühkida.

Kuigi otsus osa peresid ukselt tagasi saata ei ole kerge, on see muuseumi juhi Jane Meresmaa-Roosi sõnul hädavajalik.

"Kuna eksponaadid on kõik aktiivsed ja mängule kutsuvad, siis vanemad ütlesid, et tahaks rohkem vaba ruumi, vaba aega ja olemist ja seetõttu oligi vaja, et üheaegselt muuseumis oleks 60 inimest. See on ka päästeameti poolt ette antud soovituslik inimeste arv," ütles ta.

Esimese nelja kuuga on muuseumi külastanud sama palju inimesi kui enne 2022. aastal olnud remonti kokku.

Muuseumijuhi sõnul on mujal Euroopas üsna tavaline, et muuseumipilet tuleb varakult ette osta ja näiteks Itaalias on lastemuuseumides ka külastusaeg paika pandud – kaks tundi ja mitte minutitki rohkem. Umbes sama pika külastusajaga arvestab ka Miiamilla.

"Ma olen näinud ka peresid, kes siin veedavad terve päeva, kuigi meie ka soovitame kaks tundi külastusajaks, et rahvahulka siin hoomata. Meie ei tule ütlema, et nüüd on aeg minna, seda peaks ikka oma sisemine hääl ütlema," rääkis Meresmaa-Roos.

Tütre Luna Miaga laupäeval muuseumi väisanud Brita Luige sõnul on muuseumi otsus tekitanud sotsiaalmeedias palju poleemikat.

"Pigem nurisetakse, olen näinud sisuloojatel, et peab ostma, aga mina arvan jälle, et see on õige, kui ei ole liiga palju rahvast ühes kohas koos," ütles Luik.

"Väikeste laste puhul on see väga hea, et ei ole väga palju lapsi, siis võid viirushaigusi saada ja lapsed lähevad ikkagi tülli mingit mänguasjadega," lisas ta.

Eesti muuseumides on menukamate näituste korral külastajatel tulnud järjekorras oodata, teinekord ka pikalt, aga et tippaegadel pääseb muuseumi vaid eelmüügist ostetud piletiga, pole suuremates muuseumides seni olnud.