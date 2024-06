Seni ajutisena tegutsenud Mati Undi muuseum saab püsiväljapaneku

"Eelmise aasta lõpus saime kinnituse, et seni ajutise muuseumina tegutsenud Mati Undi muuseum võib rahuliku südamega tulevikku vaadata ning tegutseb edaspidi püsimuuseumina," rääkis Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. "See tähendas meie jaoks ka seda, et lõpuks saime hakata planeerima muuseumile püsinäitust. Nüüd ongi käes see hetk, kui saame öelda, et Undi muuseumi uus ilme on eelprojektina valmis."

Püsinäitusel on püütud leida tasakaalu Undi mängulise ja hämara loomingu, Undi ja tema ajastuga seonduva mahuka materjali ning muuseumi väikeste ruumide vahel.

"Meie eesmärk on see, et inimene, kes tuleb Mati Undi muuseumisse, saaks nii sisuka ülevaate kirjanikust kui ka vahetu ja erilise ruumikogemuse," ütles Vaino.

Projekti teostasid Motori projektijuht Liisa Liksor ja graafiline disainer Aulis Puri ning ruumilise lahenduse töötas välja sisearhitekt Kadri Kaldam KOKO arhitektidest. Projektijuhi sõnul oli põnev väljakutse luua keskkond, mis annaks edasi Undi mitmekülgset loomingut, värvikat elu ja teatavat müstilisust.

Mati Undi muuseum asub Tallinnas aadressil L. Koidula 17. Muuseum avati 2019. aastal.