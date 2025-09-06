X!

Pildid: A-Galerii akendel avati kolm uut näitust

Kunst
A-Galerii akendel avati kolm uut näitust.
Vaata galeriid
19 pilti
Kunst

5. septembril avati A-Galerii akendel kolme kunstniku näitused. Kadi Veesaar jätkab ehte ja skulptuuri piiri uurimist, New Yorgi juveliir Nathaniel Lake esitleb minimalistlikku ehteseeriat ja Soome kunstnik Maria Kiialainen uurib inimese ja looduse suhet.

Kadi Veesaar jätkab isiknäitusel "Portaal" ehte ja skulptuuri piiri uurimist. Ta esitab teoseid kivist, rõhutades näiliselt tugeva materjali õrnust ja taktiilsust. "Portaal" on tema esimene näitus, kus on korraga eksponeeritud peos hoitavad ehted ja fotod, mida kombineerides saab kunstniku sõnul reisida linnulennul kohtadesse, kuhu keegi peale sinu ei pääse, kus hetkeks keegi sinult midagi ei oota ja saad olla lihtsalt iseendaga."

Kadi Veesaar (1976) on eesti kunstnik, kelle looming hõlmab fotot, ehteid ja objekte. Fotograafina jäädvustab ta emotsiooni, ehtekunstnikuna materialiseerib selle, väljendades end peamiselt metallis ja kivis. Kunstnikule on oluline ehte suhe kandjaga. Ta julgustab ehet katsuma, tajuma, märkama, tunnetama.

Nathaniel Lake (1994) on New Yorgist pärit juveliir, kes elab ja töötab alaliselt Tallinnas. Lake esitleb näitusel "Olematuse kaal" minimalistliku ehteseeriat, mis uurib tähenduseta vormi ja mälestuste koormat. Peamiselt valmistab ta eritellimusel abielu- ja kihlasõrmuseid, põimides kaasaegset minimalistliku esteetikat traditsiooniliste tehnikatega.

Soome kunstnik Maria Kiialainen uurib oma väljapanekuga "Metsa kaunistused" inimese ja looduse suhet. Installatsiooni idee kasvas välja seenelkäigu mälestustest, tema peretraditsioonist, mis on oluline ka siinses kultuuripärandis. Inspiratsiooniallikaks on ohustatud Stansviki mets.

Installatsioon koosneb kolmest tekstiilpinnast, millest igaüks kujutab erinevat maastikku, kus kasvavad seened: rohumaad, lehtmetsad ja kõdu. Nende peale on peidetud väikesed realistlikud seenekujud, mis on valmistatud metallist ning kaetud kuumemailiga. Olles ühtaegu kantavad ehted ja installatsiooni osad, seovad "seened" inimkeha mõõtkava metsa mõõtkavaga.

Maria Kiialainen on klaasikunsti taustaga Soome kunstnik, kes töötab kaasaegse ehtekunsti, skulptuuri ja installatsiooni väljadel. Ta kasutab oma töödes sageli segamini vaske, emaili, tekstiile ja looduslikke materjale.

Näitused A-Galerii akendel on avatud kuni 30.11.2025.

Toimetaja: Annika Remmel

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

