Ehtekunstnik Sigrid Kuusk: ehted on igapäevased julgustajad

Parasjagu tegeleb Kuusk ühe oma kireprojektiga, millega tegelemist on kaua oodanud. Kas Kuusk läheneb uuele kollektsioonile kui kunstiteosele, sõltub algsest inspiratsiooniallikast.

"Kollektsioonid saavad inspiratsiooni erinevatest mõtetest. Mõnel juhul mõtlen, et tahaksin näha seda ehet sellel inimesel, aga näiteks praegune sai alguse hoopis kunstiprojektina ja otsin nüüd viise, kuidas see kunst tuua ka kantavasse vormi," selgitas Kuusk.

Paljud Kuuse ehted on suured, silmatorkavad ja säravad. "See on mul kuidagi algusest peale DNA-s olnud. Mulle ongi hästi meeldinud luua suuri ja silmapaistvaid ehteid," lisas ta, kuigi tema tööde hulgast leiab muidugi ka väiksemaid ehteid.

"Minu töö ehtedisaineriga ongi luua suur ehe kantavaks, nii kaalu kui materjali poolest, sest inimestel on erinevad allergiad. See kõik kuidagi omavahel koos töötama panna," lisas ta.

Ehtekunstniku töö nõuab ka omajagu leidlikkust, mille elluviimiseks ei pruugi Eestis lahendusi olla. Sellistel juhtudel on Kuusk pidanud pöörduma mujale Euroopasse ja leidma tehniliste lahenduste pakkujaid, kes võtaksid vastu ka mikroettevõtjaid.

"Mulle meeldib kunstnikuna erinevate materjalidega katsetada, neid avastada ja ehetesse sisse tuua. Kõik ei piirdu ainult kulla, hõbeda või vasega. Materjale on nii palju rohkem, nagu plastmass või kumm või kivid või pärlid. Mulle meeldib hästi mänguline olla. Reisidelt meeldib mulle tagasi tulla ikkagi maast korjatud kividega ja ootan, et neist siis mõnda kunstiprojekti teha," rääkis Kuusk.

Ehetel näeb kuusk mitmeid erinevaid rolle. "Alustades pärandehetest, mis saavad olla talismanid, kuni igapäevaste julgustajateni, mis on on võib-olla ka minu enda fookus. Ma tõesti soovin ja loodan ja loon ehteid sellise eesmärgiga, et need võimestaksid naisi olema ja särama neile ainuomasel moel," tõdes ehtekunstnik.