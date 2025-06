Estonian Fashion Festivali peaauhinna võitis Alice Pärtelpoeg

Laupäeval Eesti Rahva Muuseumis toimunud Antoniuse moeetendusel sai ready-to-wear ehk "valmis kandmiseks" eri kehatüüpidele ja suurustele loodud kollektsioonide seas muu hulgas näha stiilseid nahajääkidest komplekte, sodiaadimärkide vammuseid või avokaadoroosasid kleite.

Viimasel Estonian Fashion festivali moeetendusel esitlesid kollektsioone Alice Pärtelpoeg, Britten Pärkson, N-20 Studio, PUUE, Kairi Getman, Irja Lembra/ME knit, B.MOR STUDIO, Tuuliki Peil / New Life Studio, Ülle Järv, Katariina Seepter. Külalisdisaineritena olid kohal Eve Hanson ja Woolish.

Kokku toimus Estonian Fashion Festivali ajal kolm moeetendust, kus tutvustasid oma loomingut 38 disainerit. Nende seast sai peapreemia ehk jätkusuutlikkuse auhinna disainer Alice Pärtelpoeg ja tema kollektsioon "Of Scarcity, mis ammutas inspiratsiooni Eesti maaelu ressursitargast elustiilist.

Võitja valis välja žürii, kuhu kuulusid Tanel Veenre, Cärol Ott, Maria Kristiin Peterson, Kairi Lentsius. "Pärtelpoeg tõusis esile originaalse loo, jõulise vormi ja põnevate materjalimängudega. Piisavalt isikupärane, et püüda pilke ka kõikenäinud Berliini moenädalal," kommenteeris žüriiliige ja ehtekunstnik Tanel Veenre.

Kolmel päeval külastas Estonian Fashion Festivali etendusi ja seminari Tartus üle 1000 inimese. "Väljamüüdud saalid kinnitasid, et inimestele läheb korda jätkusuutlik mood," sõnas moefestivali tegevjuht Key Külaots. "Mul on ääretult hea meel tõdeda, kui rikkalik ja erilmeline on Eesti moekunst ning et kõik ülesastunud disainerid on leidnud viisi kuidas panustada jätkusuutlikusse," lisas Külaots.

Kaheksandat korda toimuv Estonian Fashion Festival on Eesti suurim jätkusuutlikule moele keskenduv festival, mis ühendab Kõrgema Kunstikooli Pallas moeetenduse "Mood-Performance-Tants", TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia moeetenduse "OmaMood" ja Tartu Loomemajanduskeskuse "Antoniuse" moeetenduse. Aastal 2024. kuulus festival Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi.