X!

Niguliste muuseumi renoveeritud tornis avati kunstinäitus

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Esimest korda on Niguliste muuseumi renoveeritud torni neljandale korrusele jõudnud kunstinäitus. Väljapanek kannab pealkirja "Radikaalne pehmus".

Kuusteist erineva põlve ehtekunstnikku mõtestavad läbi materjali olemist, kutsuvad peatuma ja mõtisklema - just nii, nagu suunas oma õpilasi professor Kadri Mälk - tunnetama elu vertikaalset mõõdet läbi sisemise sakraalse ruumi.

"Radikaalne pehmus sai alguse kahe aasta eest, kui meid kutsuti Lissaboni ehtebiennaalile ja mina kuraatorina komplekteerisin kunstnikerühma. Kutsusin nad enda juurde õhtusöögile ja tegime mõttevahetuse, mis on see ühisosa ja mis on see, mis ka rahvusvahelisel areenil võiks olla kõnekas ja väga meiepärane, et leida seda eestilikku tänapäevases hästi kirjus ja ühtlustuvas maailmas. Sealt jäi kuidagimoodi radikaalne pehmus sõnapaarina meil sõelale, et meelekindlus ja samal ajal empaatia koos, vastuoluline kombo ja minu meelest see töötas jube hästi nagu diagnoos, et ta väga hästi kumab töödest läbi. Selline sissepoole vaatav ja tegeleb vertikaalsete teemadega, suurte teemadega, Kadri koolkondlikkus kindlasti, ja see hoiab väga hästi seda raamis," ütles kuraator Tanel Veenre.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:32

Galerii: Tallinnas toimus esimene rahvusvaheline kultuurijuhtimise foorum

13:03

Headreadi raamatuaasta blogi: Marek Tamme "Vestlused Lotmaniga"

12:56

Jarmo Reha: elasin "Mo Papa" peategelase Eugenina kuu aega

12:10

Arhitektuurimuuseumi vestlussari uurib muuseumide rolli vaimse tervise toetamisel

11:29

Galerii: uus saatesari "Ridade vahel" viib kirjanike lapsepõlveradadele

11:29

"Plekktrummi" külaline on vaimulik ja hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi

10:54

Selgusid kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemiate nominendid

09:54

Kelli Gedvili ja Maarja-Liis Mölderi näitusel põimuvad kunst, luule ja eestlaste läbielamised

05.11

Atrovert galeriis avati Tea Lemberpuu ja Maris Siimeri ühisnäitus

05.11

Niguliste muuseumi renoveeritud tornis avati kunstinäitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.11

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

05.11

Jon Hopkins: mõtlesin juba aastaid tagasi, et peaksin Kristjan Järviga koos midagi tegema

10:54

Selgusid kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemiate nominendid

31.10

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

05.11

Niguliste muuseumi renoveeritud tornis avati kunstinäitus

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

05.11

Atrovert galeriis avati Tea Lemberpuu ja Maris Siimeri ühisnäitus

04.11

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

04.11

Arvustus. "Iphigeneia. Agamemnon. Elektra": oleviku meenutamine

05.11

Selgusid 2026. aastal Vilniuses toimuval Balti Tantsu Platvormil osalevad koreograafid

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo